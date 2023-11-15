Щаслива дружина — щасливе життя. Чоловіки йдуть на хитрість, щоб зберегти гармонію в шлюбі

Дослідники виявили, що чоловіки йдуть на деякі жертви для підтримки гармонійних стосунків у шлюбі.

Related video

Чи то гра в Дженгу, чи то карти, багато розваг зосереджені на змаганнях, і нове дослідження показує, що чоловіки йдуть на невеличку хитрість у цих іграх, щоб зберегти щасливий і здоровий шлюб, пише Daily Mail.

У новому дослідженні вчені з Північнокитайського університету науки та технологій виявили, що стара приказка "щаслива дружина — щасливе життя" справді звучить правдоподібно, коли справа доходить до подібних змагань.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час дослідження вчені відібрали групу з 52 учасниць жіночої статі віком від 18 до 25 років, яким доручили виконати завдання на візуальну підказку, яке передбачало змагання з партнером, щоб якомога швидше реагувати на імпульси.

Результати дослідження свідчать про те, що жінки концентруються сильніше, змагаючись із незнайомцями, ніж зі своїми партнерами. При цьому в них більше шансів на перемогу в змаганні, якщо вони грають проти свого партнера.

За словами провідного автора дослідження Шую Цзя, партнери-чоловіки, ймовірно, дотримуються правила "щаслива дружина — щасливе життя", що дає їм змогу уникнути конфліктів у стосунках, піддаючись партнерці. Під час дослідження вчені зосередилися на розумінні того, як романтичні стосунки впливають на конкурентоспроможність жінок.

Під час експериментів, учасниць розділив на дві групи:

перша змагалася зі своїми романтичними партнерами;

друга — з незнайомцями.

Під час змагань учені використовували ЕЕГ, щоб контролювати мозкову активність реципієнтів. Результати ясно свідчать, що концентрація у жінок підвищена, коли вони змагаються з незнайомцями, ніж зі своїми партнерами. Водночас команда виявила, що в парі з романтичним партнером у жінок знижувалася не тільки зосередженість, а й бажання змагатися загалом. При цьому шансів на перемогу в змаганні з власним партнером у них було набагато більше.

Команда вважає, що така поведінка є яскравим прикладом "поведінки утримання партнера" у чоловіків. Результати показали, що кількість перемог у жінок у змаганнях зі своїми партнерами різко зростала. Тепер вони припускають, що чоловіки спеціально йдуть на поступки та піддаються, щоб уникнути конфліктів і зберегти щастя у стосунках.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали 6 рис характеру, які заважають будувати міцні стосунки.