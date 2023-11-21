Чому схожих на Чумацький Шлях галактик дуже мало в локальному Всесвіті: вчені знайшли відповідь

Вчені вважають, що знають відповідь на питання, чому спіральні галактики практично відсутні в Надгалактичній площині.

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Протягом десятиліть астрофізики намагалися зрозуміти, чому спіральні галактики, такі як Чумацький Шлях, дуже рідко трапляються в Надгалактичній площині, тобто в нашому локальному Всесвіті. Тепер, завдяки моделюванню, створеному на суперкомп'ютері, вчені знайшли відповідь на це питання, пише Phys.

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Надгалактична площина — це величезна плоска структура, яка охоплює ділянку Всесвіту завширшки приблизно 1 млрд світлових років. У цю структуру входить наша галактика, а також тисячі інших галактик різних форм і розмірів. У цій площині виявлено величезну кількість еліптичних галактик, але тут практично немає спіральних галактик, таких як Чумацький Шлях.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, вважають, що наявність малої кількості спіральних галактик у Надгалактичній площині, найімовірніше, пов'язана з контрастним середовищем усередині і зовні цієї площини.

Чумацький Шлях є частиною Надгалактичної площини, яка містить кілька величезних скупчень галактик і тисячі окремих галактик, більшість з яких є еліптичними. Щоб з'ясувати причину незвичного розподілу галактик, вчені використовували комп'ютерне моделювання під назвою SIBELIUS, створене за допомогою суперкомп'ютера, що моделює еволюцію Всесвіту з моменту його появи 13,8 млрд років тому.

Чумацький Шлях Фото: NASA

За словами вчених, у щільних скупченнях галактик, які виявлені всередині площини, галактики часто взаємодіють і зливаються одна з одною. Вчені з'ясували, що такі взаємодії перетворюють спіральні галактики на еліптичні без внутрішньої структури та спіральних рукавів, що також призводить до зростання надмасивних чорних дір.

Але за межами площини галактики розвиваються без особливого втручання з боку інших галактик. Ця відносна ізоляція допомагає їм розвивати спіральні рукави і зберігати свою спіральну структуру. Автори дослідження кажуть, що умови, які присутні в Надгалактичній площині, трапляються рідко, але не є повністю унікальними. Тобто тут немає явної аномалії.

На цьому зображенні показані еліптична галактика (ліворуч) і спіральна галактика (праворуч) Фото: NASA

Також моделювання показало, що стандартна модель Всесвіту, яка припускає, що 80% його маси становить темна матерія, може відтворювати найдивовижніші структури у Всесвіті, включно з дивовижною структурою, частиною якого є наша галактика.

За словами вчених, їхнє дослідження показує, що відомі механізми еволюції галактик також працюють у цьому унікальному космічному середовищі, такому як Надгалактична площина.

Як уже писав Фокус, у дуже далеких галактиках астрономи виявили несподіваний хімічний елемент. Аналіз хімічного складу 23 галактик з раннього Всесвіту показав наявність елемента, якого не очікували побачити вчені.