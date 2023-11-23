Знайдено лікування від найнеприємнішого симптому Covid-19: до людей повертається нюх

Дослідники виявили, що можуть вилікувати постковідну втрату нюху, яка в деяких випадках може тривати багато місяців.

Related video

Команда дослідників знайшла ефективне лікування одного з найпоширеніших і настирливих симптомів Covid-19: хронічної втрати нюху, пише Gizmodo.

У рамках невеликого дослідження команда виявила, що стан багатьох пацієнтів покращився після невеликої інвазивної процедури, яка зазвичай використовується під час лікування хронічних болів і проблем із кровообігом.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Втрата запаху та смаку давно визнана поширеним симптомом Covid-19. За наявними даними, від 30% до 80% хворих на коронавірус відчувають зміни нюху. До них належать аносмія (часткова або повна втрата нюху), паросмія (спотворення нюху, наприклад, неприємний запах колись приємних речей) і фантосмія (відчуття запаху неіснуючих речей).

Такі симптоми коронавірусу, здебільшого, минають самостійно через кілька тижнів. Але вагомий відсоток пацієнтів відчуває проблеми з нюхом протягом кількох місяців і навіть довше.

Команда спробувала вилікувати симптом за допомогою блокади зірчастого ганглія (БЗГ) — це процедура, під час якої місцевий анестетик вводять у пучок нервів, розташований на шиї.

Вищезгаданий пучок нервів є частиною симпатичної нервової системи, яка є частиною вегетативної нервової системи. Симпатичні нерви регулюють нашу реакцію "бий або біжи" на стресові ситуації. Зірчастий ганглій відповідає за надсилання багатьох симпатичних нервових сигналів у голову, шию та руки.

Блокади зірчастих гангліїв зазвичай використовують для лікування симптомів, спричинених нервовими захворюваннями, такими як оперізувальний лишай, фантомні болі в кінцівках або деяких видів мігрені.

Дослідники припустили, що ця група нервів може відігравати роль у порушенні нюху, пов'язаного з коронавірусом.

Загалом у дослідженні взяли участь 54 пацієнти, яким було поставлено діагноз постковідна паросмія. Пацієнтам спочатку було проведено блокаду зірчастого ганглія на одному боці шиї. Ін'єкція також включала невелику дозу стероїдів, які, на думку дослідників, можуть допомогти полегшити будь-яке запалення нервів, викликане коронавірусом.

Авторам вдалося простежити за 37 пацієнтами, які пройшли цю процедуру. З них 22 пацієнти (59%) повідомили про поліпшення нюху через тиждень після ін'єкції, а 18 пацієнтів повідомили про триваючий прогрес через місяць. 26 пацієнтів також повернулися для другої ін'єкції на інший бік шиї шість тижнів потому, і в більшості з тих, у кого покращився стан після першої дози, поліпшення тривало й після другої.

Загалом середнє поліпшення симптомів серед учасників, які відповіли на лікування, за тримісячний період дослідження становило 49%, хоча в деяких людей, схоже, спостерігалося повне одужання.

"У першого пацієнта майже одразу ж спостерігався надзвичайно позитивний результат із триваючим поліпшенням аж до зникнення симптомів через чотири тижні. Ми були здивовані деякими результатами, зокрема майже 100% вирішенням фантосмії у деяких пацієнтів протягом усього дослідження", — сказав провідний автор Адам Зога, професор скелетно-м'язової радіології в Jefferson Health у Філадельфії, штат Пенсільванія.

Нагадаємо, вчені пролили світло на ще один поширений симптом коронавірусу — мозковий туман. Дослідження показують, що в пацієнтів із тривалим перебігом коронавірусу спостерігається низка неврологічних симптомів. Учені нарешті зрозуміли чому.