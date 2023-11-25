Обстрілював піраміди і коронував сам себе: скільки вигадок у новому фільмі про Наполеона

Відтворення історії на кіноекрані є непростим завданням для кінематографістів, особливо коли йдеться про те, щоб оживити такі знакові постаті, як Наполеон Бонапарт.

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Нелегко дізнатися, яким був "справжній" Наполеон. Існує його впізнавана версія — впевнений у собі генерал, улюбленець своїх військ, інстинктивний військовий тактик, його суворий і дещо дратівливий погляд. Але більша частина цього — результат нашарувань історичної оповіді, накопиченої працею поколінь художників, письменників і мемуаристів — і, звісно, самого Наполеона, пише Ancient Origins.

Режисер Рідлі Скотт береться за непросте завдання у своєму останньому проєкті — байопіку про відомого французького імператора. Він створив фільм про його життя та прихід до успіху. Однак деякі факти в ньому дещо перероблені або ж неправдиві повністю.

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Суперечки навколо коронації

Наполеон доклав чимало зусиль, щоб створити свій образ доброго правителя і людини з народу, часто залучаючи для цього таланти художників, таких як Жак-Луї Давід, щоб зобразити свою коронацію в Соборі Паризької Богоматері в грудні 1804 року у всій красі і величі. На одній з відомих картин Наполеон коронує імператрицю Жозефіну, в той час як Папа Пій VII неохоче спостерігає за цим.

Щодо себе, Наполеон справді поклав корону на голову, хоча на олійній картині він зображений лише в лавровому листі на знак своїх воєнних перемог.

Стосунки із Жозефіною

Немає сумнівів, що Наполеон відчував глибоку пристрасть до Марі Жозефи Роуз де ла Пажері — відомої як Жозефіна Фото: Вікіпедія

Немає сумнівів, що Наполеон відчував глибоку пристрасть до Марі Жозефи Роуз де ла Пажері — відомої як Жозефіна — з якою він одружився у 1796 році, коли його військова кар'єра піднялася на небачені досі висоти. Проте її зображення у фільмі Рідлі Скотта як молодої спокусниці, ймовірно, більше схоже на сексистське кліше, ніж на безсумнівну впевненість Жозефіни в собі.

Вона була на шість років старшою за Наполеона, вдовою і матір'ю двох маленьких дітей, коли вони зустрілися. Під час походу він писав їй практично щодня, його перо іноді пробивало пергамент, такою була сила його емоцій. Проте деякі з цих листів так і залишилися нерозпечатаними.

Їхні стосунки, пристрасні і водночас бурхливі, переживали зради, але на диво мирно завершилися розлученням у 1809 році. Імператриця зберегла свій імператорський титул до самої смерті в 1814 році, і їй дозволили й далі жити в імператорському замку Мальмезон.

Наполеона на страті Марії-Антуанетти

Осінь 1793 року була особливо напруженою для Наполеона з огляду на його дедалі важливішу роль в облозі Тулона. Тому дуже малоймовірно, що він наважився приїхати до Парижа в жовтні, щоб бути серед натовпу, який став свідком страти королеви Марії-Антуанетти.

Однак він написав лист до свого старшого брата Жозефа і стверджував, що став свідком штурму палацу Тюїльрі розлюченим натовпом у червні 1792 року. Це його обурило.

Вогонь по пірамідах

Наполеон розпочав свою Єгипетську кампанію в 1798 році. Культурну спадщину цієї кампанії можна побачити в добре укомплектованому єгиптологічному відділі Лувру. Але вона також стала ареною звірств.

У якийсь момент Наполеон наказав розстріляти або скинути в море кілька тисяч османських солдатів. Він не взяв їх у полон. А тому не потрібно вигадувати крижані пастки чи накази Наполеона стріляти по пірамідах, щоб передати його бездушну зневагу до життя.

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Саме чутка про те, що він наказав отруїти власні війська, уражені чумою, у містечку Яффо, остаточно заплямувала репутацію Наполеона на початку XIX століття.

Фільм Рідлі Скотта не так представляє минуле, як несе в собі версії історій та образів самого Наполеона, які з'явилися ще за його життя — багато з них створені його власними руками.

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