Як сало в банці. Люди засолили Землю і це загрожує майбутньому людства

Дослідники виявили, що останнім часом наша планета стає дедалі солонішою, невтішна новина — у всьому знову винні люди.

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На Землі існує природний "сольовий цикл", у якому геологічні та гідрологічні процеси, наприклад вивітрювання гірських порід і мінералів, виносить сіль на поверхню планети протягом тривалих періодів часу, пише IFLScience.

Однак нове дослідження виявило, що останніми десятиліттями люди значно прискорили цей природний цикл внаслідок видобутку корисних копалин та освоєння нових земель, добуваючи сіль і виносячи її на поверхню планети значно швидше, ніж це було раніше.

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Вчені з Університету Коннектикуту та Інституту екосистемних досліджень Кері виявили, що за останні півстоліття концентрація іонів солі в земних струмках і річках істотно збільшилася, а антропогенне засолення зачепило неймовірні 1 мільярд гектарів ґрунту по всій планеті.

У результаті вчені дійшли невтішних висновків: наш світ стає дедалі солонішим і в цьому знову винні люди. Унаслідок зміни солоності змінюється і хімічний склад наших річок, що радикально впливає на якість води на Землі та здоров'я людини загалом.

За словами співавтора дослідження, еколога Джин Лайкенс, вони з колегами змогли вивчити не тільки поверхневі води планети, а й простежити весь водний цикл — від глибин Землі до атмосфери — на жаль, сьогодні він порушений діяльністю людини.

Антропогенний сольовий цикл Фото: Nature Reviews Earth & Environment

Автори дослідження зазначають, що в цій ситуації також страждає і повітря, яким ми дихаємо. Наприклад, коли озера висихають, в атмосферу можуть підійматися цілі шлейфи солоного пилу — це може мати негативний вплив на здоров'я людини.

Команда також виявила, що основним джерелом проблеми сьогодні є бризки солі на обледенілих дорогах. Передбачається, що розв'язання цієї проблеми може полягати в скороченні кількості солі, використовуваної для посипання доріг взимку. Водночас у такого рішення є і мінуси — ймовірно, це призведе до істотного збільшення кількості ДТП на дорогах.

Автори дослідження зазначають, що сьогодні існує дві основні проблеми. По-перше, відмова від використання солі для посипання обмерзлих доріг у короткостроковій перспективі несе в собі ризик, а тому, ймовірно, варто подумати про те, чим можна замінити сіль. По-друге, що більше люди засолюватимуть планету надалі, то більших проблем для довкілля та здоров'я людини людство зазнає в майбутньому.

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