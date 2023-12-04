У космічного корабля РФ виникла аварія під час стикування з МКС: що сталося (відео)
Вантажний космічний корабель "Прогрес МС-25" доставив на орбітальну станцію 2,5 тонни вантажів для екіпажу орбітальної станції.
Астронавтам довелося провести стикування корабля "Прогрес МС-25" дистанційно через те, що він сам не зміг цього зробити автоматично. У російського вантажного корабля виникли проблеми з автопілотом, пише Space.
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Російським астронавтам, які перебувають на Міжнародній космічній станції (МКС), довелося взяти на себе ручне управління вантажним кораблем "Прогрес МС-25", у якого під час зближення зі станцією стався збій в автоматизованій системі зближення.Важливо
Космічний вантажний корабель відправили на орбіту в п'ятницю, 1 грудня, з 2,5 тоннами обладнання, пального, їжі та інших припасів, які призначено для підтримання життя і роботи екіпажу МКС.
Перед тим, як наблизиться до станції, "Прогрес МС-25" здійснив 37 обльотів навколо Землі і в неділю, 3 грудня, почав зближення з МКС. Він мав в автоматичному режимі провести стикування з модулем "Пошук", розташованим у російському сегменті орбітальної станції.
Згідно з повідомленням NASA, під час зближення вантажний корабель почав відхиляться від курсу і було схоже, що він летить не до місця стикування. Тому російським астронавтам довелося взяти на себе управління вантажним кораблем, щоб він завершив свою місію.
Зокрема, за польотом корабля спостерігали з борту МКС росіяни Олег Кононенко і Микола Чуб, які перебрали на себе управління "Прогресом", коли він перебував на відстані 150 метрів від станції.
Кононенко керував дистанційно стикуванням корабля з МКС, оскільки, мабуть, у російської "вантажівки" стався збій у власній автоматизованій системі зближення. У результаті корабель успішно зістикувався з орбітальною станцією.
Космічні вантажні кораблі "Прогрес" є одними з трьох видів транспортних засобів, які наразі доставляють обладнання та припаси астронавтам на орбіту. Як і американський корабель Cygnus від компанії Northrop Grumman, російські кораблі "Прогрес" є одноразовими. Це означає, що через кілька місяців, після того, як прибуде новий корабель на МКС, "Прогрес МС-25" буде запущено в атмосферу Землі, де він і згорить. Як уже писав Фокус, нещодавно таким чином було знищено корабель "Прогрес МС-23", за падінням якого спостерігала астронавтка NASA. Але є ще один вид вантажних космічних кораблів, які доставляють вантажі на МКС — це кораблі Dragon від компанії SpaceX. Вони, на відміну від перших двох кораблів, є багаторазовими.
Фокус також писав про те, що заплановане висадження астронавтів NASA на Місяць може не відбутися наприкінці 2025 року. За даними експертів, ще не всі технічні проблеми вирішено з посадковим модулем і новими скафандрами. До речі, посадковий модуль будує компанія Ілона Маска SpaceX.
Також Фокус писав про те, що вчені закликають NASA терміново спрямувати космічний апарат для вивчення Урана і називають цей проєкт надзвичайно важливою місією. Річ у тім, що про цю планету відомо ще дуже мало, а востаннє повз Уран пролетів зонд "Вояджер-2" 37 років тому.