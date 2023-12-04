У космічного корабля РФ виникла аварія під час стикування з МКС: що сталося (відео)

Вантажний космічний корабель "Прогрес МС-25" доставив на орбітальну станцію 2,5 тонни вантажів для екіпажу орбітальної станції.

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Астронавтам довелося провести стикування корабля "Прогрес МС-25" дистанційно через те, що він сам не зміг цього зробити автоматично. У російського вантажного корабля виникли проблеми з автопілотом, пише Space.

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Російським астронавтам, які перебувають на Міжнародній космічній станції (МКС), довелося взяти на себе ручне управління вантажним кораблем "Прогрес МС-25", у якого під час зближення зі станцією стався збій в автоматизованій системі зближення.

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Космічний вантажний корабель відправили на орбіту в п'ятницю, 1 грудня, з 2,5 тоннами обладнання, пального, їжі та інших припасів, які призначено для підтримання життя і роботи екіпажу МКС.

Космічний вантажний корабель відправили на орбіту в п'ятницю, 1 грудня, з 2,5 тоннами обладнання, палива, їжі та інших припасів, які призначені для підтримання життя і роботи екіпажу МКС Фото: NASA

Перед тим, як наблизиться до станції, "Прогрес МС-25" здійснив 37 обльотів навколо Землі і в неділю, 3 грудня, почав зближення з МКС. Він мав в автоматичному режимі провести стикування з модулем "Пошук", розташованим у російському сегменті орбітальної станції.

Згідно з повідомленням NASA, під час зближення вантажний корабель почав відхиляться від курсу і було схоже, що він летить не до місця стикування. Тому російським астронавтам довелося взяти на себе управління вантажним кораблем, щоб він завершив свою місію.

Перед тим, як наблизиться до станції, "Прогрес МС-25" здійснив 37 обльотів навколо Землі і в неділю, 3 грудня, почав зближення з МКС. Він мав в автоматичному режимі провести стикування з модулем "Пошук", розташованим у російському сегменті орбітальної станції Фото: NASA

Зокрема, за польотом корабля спостерігали з борту МКС росіяни Олег Кононенко і Микола Чуб, які перебрали на себе управління "Прогресом", коли він перебував на відстані 150 метрів від станції.

Кононенко керував дистанційно стикуванням корабля з МКС, оскільки, мабуть, у російської "вантажівки" стався збій у власній автоматизованій системі зближення. У результаті корабель успішно зістикувався з орбітальною станцією.

Космічні вантажні кораблі "Прогрес" є одними з трьох видів транспортних засобів, які наразі доставляють обладнання та припаси астронавтам на орбіту. Як і американський корабель Cygnus від компанії Northrop Grumman, російські кораблі "Прогрес" є одноразовими. Це означає, що через кілька місяців, після того, як прибуде новий корабель на МКС, "Прогрес МС-25" буде запущено в атмосферу Землі, де він і згорить. Як уже писав Фокус, нещодавно таким чином було знищено корабель "Прогрес МС-23", за падінням якого спостерігала астронавтка NASA. Але є ще один вид вантажних космічних кораблів, які доставляють вантажі на МКС — це кораблі Dragon від компанії SpaceX. Вони, на відміну від перших двох кораблів, є багаторазовими.

Фокус також писав про те, що заплановане висадження астронавтів NASA на Місяць може не відбутися наприкінці 2025 року. За даними експертів, ще не всі технічні проблеми вирішено з посадковим модулем і новими скафандрами. До речі, посадковий модуль будує компанія Ілона Маска SpaceX.

Також Фокус писав про те, що вчені закликають NASA терміново спрямувати космічний апарат для вивчення Урана і називають цей проєкт надзвичайно важливою місією. Річ у тім, що про цю планету відомо ще дуже мало, а востаннє повз Уран пролетів зонд "Вояджер-2" 37 років тому.