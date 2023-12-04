Чим пахнуть зірки, що вибухнули: вчені дали відповідь на несподіване запитання

Астронавти, які повертаються після виходу у відкритий космос, розповідають про дуже незвичайні запахи, але у цього є своя причина.

Related video

Астронавти, які виходять у відкритий космос, а потім повертаються назад на борт Міжнародної космічної станції, розповідають про те, що космос має запах підгорілого м'яса та відпрацьованого пороху. Чому космос пахне горілим і звідки взагалі береться цей запах? Про це пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, потрібно розуміти, що з себе представляє космос. Це насправді майже ідеальний вакуум. Тому, щоб не померти у відкритому космосі, астронавти носять скафандри. Таким чином у них немає прямої можливості відчути запах космосу. Якби хтось зміг понюхати космос, то люди точно не змогли б про це розповісти, адже вони б померли без скафандра.

Важливо

Нігті геть і ноги дитини. Найдивніші речі, які відбуваються з тілом людини в космосі

Водночас, коли астронавти повертаються на борт Міжнародної космічної станції (МКС) після відвідування відкритого космосу, вони постійно відчувають специфічний запах, коли знімають свої шоломи. Цей самий запах відчувають і ті астронавти, які перебувають усередині станції, коли вони заходять всередину після відкриття шлюзу. Деякі астронавти NASA кажуть, що космос точно має свій запах і він відрізняється від усіх інших відомих запахів.

Точно описати цей запах складно, але астронавти часто порівнюють його із запахом підгорілого м'яса, відпрацьованого пороху і той, який можна відчути під час зварювання металу. Деякі астронавти порівнюють цей запах також з озоном.

Точно описати цей запах складно, але астронавти часто порівнюють його із запахом підгорілого м'яса, відпрацьованого пороху і тим, який можна відчути під час зварювання металу. Деякі астронавти порівнюють цей запах також з озоном Фото: Forbes

Яка ж причина появи таких специфічних запахів? Як уже було сказано вище, незважаючи на порожнечу космосу, він являє собою не зовсім повністю ідеальний вакуум. Тобто не можна сказати, що тут немає ніяких частинок, кажуть вчені з NASA.

На сьогодні існує кілька версій, які пояснюють, звідки береться незвичайний запах космосу. За словами Міранди Нельсон з NASA, одне з пояснень існування специфічного запаху пов'язане з наявністю кисню на МКС.

Як відомо молекула кисню, яким ми дихаємо, складається з двох атомів, тобто О2. Але ультрафіолетові сонячні промені можуть розділити ці молекули на два окремі атоми кисню, тобто О + О.

Цей атомарний кисень може прилипнути до скафандрів, стін шлюзів та інших предметів, що перебувають у космосі, і в результаті виникають хімічні реакції, які призводять до появи унікального запаху.

Але є ще одна, незвичайна версія. За словами Нельсон, запахом космосу може бути запах вибухів зірок, тобто наднових. Під час таких вибухів з'являються смердючі молекули, які називаються поліциклічні ароматичні вуглеводні. Вони входять до складу вугілля, нафти та деяких інших речовин.

За словами вчених, обидві версії так і залишаються лише гіпотезами, бо немає докладних досліджень, які могли б підтвердити або спростувати їх.

Як уже писав Фокус, у космічного корабля РФ виникла аварія під час стикування з МКС. Астронавтам довелося провести стикування корабля "Прогрес МС-25" дистанційно через те, що він сам не зміг цього зробити автоматично.