150-річний секрет: чому ми використовуємо саме розкладку QWERTY на клавіатурі

Дослідники все ще ведуть палкі суперечки про те, як вона з'явилася і чому досі вважається "золотим стандартом".

Related video

Той, у кого є комп'ютер або ноутбук, знає, наскільки ми звикли до, здавалося б, безглуздої розкладки англомовної клавіатури QWERTY. Однак досі точаться суперечки про те, чому виникла ця конструкція і чому через близько 150 років після її створення люди не знайшли ефективнішу альтернативу, пише IFLScience.

Назва розкладки QWERTY стосується розташування перших шести літер на більшості клавіатур з латинським алфавітом. Цей дизайн вперше був запатентований 1878 року Крістофером Летемом Шоулсом і досі вважається "золотим стандартом".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попри те, що сьогодні навряд чи знайдеться у світі людина, незнайома з розкладкою QWERTY, і без неї нам було б надзвичайно важко друкувати, мало хто може зрозуміти, чому ми використовуємо саме це розташування букв.

Історія QWERTY

Першу практичну друкарську машинку винайшов Шоулс 1867 року, саме вона замінила більш громіздку друкарську машинку. Відтоді Крістофер Шоулс разом із колегами продовжували шукати "ідеальну" розкладку, використовуючи різні формати клавіатури: починаючи з 28-клавішної алфавітної ітерації й закінчуючи відомою нам QWERTY. Так, 1874 року з'явилася друкарська машинка Sholes & Glidden.

Утім, цей варіант не став остаточним. У 1886 році нова компанія випустила стандартну друкарську машинку Remington No. 2, в якій клавіатура була змінена для уникнення патентних обмежень. У результаті літеру M поруч із N і C було замінено на X — формат QWERTY, який ми використовуємо сьогодні.

Згодом усі виробники машин разом із Фондом друкарських машинок прийняли формат QWERTY — зрештою саме він став "золотим стандартом".

Теорії про функції QWERTY

Досі достеменно невідомо, чому саме цей формат було прийнято, як оптимальний, проте існує кілька теорій. Одна з них припускає, що причина, через яку QWERTY дотримується цього точного порядку, полягає в сповільненому процесі письма в друкарській машинці.

Друкарські машинки працювали за натисканням клавіші, яка змушувала сталевий шрифт вдарятися по стрічці чорнила, перш ніж перенести чорнильний штамп на папір. Основна проблема цього складного механізму полягала в тому, що наголос одразу на кількох буквах призводив до того, що сталеві типи могли заклинити.

Існує легенда, що ідея розкладки QWERTY полягала саме в тому, щоб запобігти заїданню клавіш шляхом розділення спільних пар букв. Утім, далеко не всі вчені згодні з цією теорією і справжнє походження розкладки QWERTY все ще залишається невідомим і широко обговорюється.

Наприклад, у дослідженні 2011 року вчені дійшли висновку, що формат розкладки QWERTY насправді був створений випадково, коли намагалися зробити набір тексту швидшим та ефективнішим для тих, хто перекладає текст з азбуки Морзе. Утім, існує і ще одна теорія, яка припускає, що саме участь Remington у виробництві стандартизувала формат.

Раніше Фокус писав про те, що айтівці придумали клавіатуру для супершвидкого набору текстів.