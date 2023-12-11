Апокаліпсис тут. Учені розповіли, хто винен у нашесті сарани в Мексиці (фото)

Минулого тижня багатотисячні зграї сарани завдовжки в кілька кілометрів заполонили столицю мексиканського штату Юкатан.

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Небо над південно-східною Мексикою неймовірно потемніло, а місцеві жителі боялися вийти зі своїх будинків — причиною тому стала неймовірна кількість сарани, зграї якої зійшла на столицю мексиканського штату Юкатан, пише Daily Mail.

При цьому місцева влада заявила, що сарана має пройти через місто приблизно за два дні і не наразить на небезпеку місцеві посіви. Науковці зазначають, що небо над Мексикою заполонила центральноамериканська сарана (CAL), яка є відомим тут шкідником і час від часу проноситься вихором над головами місцевих мешканців, знищуючи до 30 тонн рослинності на день.

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За словами вчених, CAL є рідною комахою для цього регіону, багатого рослинністю на північному заході. Місцеві жителі та соціальні мережі одразу ж спалахнули хвилею повідомлень про те, що сарана є провісником Апокаліпсиса.

Навряд чи на людство незабаром чекає якийсь апокаліптичний сценарій, проте торік учені вже попереджали, що нашестя сарани в майбутньому, ймовірно, стануть масовим явищем. Автори дослідження дійшли висновку, що інтенсивність набігів сарани "різко збільшитися в усьому світі", а причиною тому є зміни клімату. У результаті постраждає врожай, а ціни на харчі можуть зрости.

За словами Маріо Пут-Печа, що працює в Комітеті із захисту рослин штату Юкатан, CAL є давнім місцевим шкідником, який здатний поїдати на день близько 30 тонн рослинності, і знищує близько 6 мільйонів гектарів землі.

Дослідники вже виявили, що глобальне потепління планети лише збільшує набіги сарани, а тому планують надалі використовувати деякі чинники кліматичної системи для прогнозування навал. Наприклад, передбачається, що в цьому можуть допомогти стан Південного коливання Ель-Ніньйо, що панує сьогодні в Тихому океані і впливає на клімат планети, поточний стан місцевої рослинності та жуки-хижаки, які мешкають у регіоні.

Раніше Фокус писав про те, вчені розкрили секрет польоту сарани.