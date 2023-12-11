Галактика з ручкою. Учені з'ясували, звідки у Чумацького Шляху з'явилася перемичка

Дослідники припускають, що знайшли розгадку незвичайної особливості нашої галактики.

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Чумацький Шлях є спіральною галактикою з досить рідкісною особливістю — в її центральній області знаходиться так звана перемичка. У новому дослідженні астрономи припустили, що ця перемичка в Чумацькому Шляху могла бути сформована в результаті давнього зіткнення з іншою галактикою, пише Universe Today.

Попри те, що Чумацький Шлях — це наш дім, він у певному сенсі залишається найменш вивченою галактикою. Нам складно детально розібратися в її структурі через наше місце розташування в галактиці. Але, на щастя, такі масштабні дослідження неба, як дані космічного телескопа Gaia, нарешті дають астрономам детальне уявлення.

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Ключовим моментом, який показав телескоп Gaia, виявилося підтвердження того, що в минулому кілька галактик дійсно зіткнулися з Чумацьким Шляхом.

Одне з найбільших таких зіткнень називається Гайя Енцелад, по суті, це залишки карликової галактики, яка врізалася в Чумацький Шлях близько 8-11 млрд років тому. Після цього наша галактика збільшилася на 50 млрд сонячних мас і як мінімум на 8 кульових скупчень.

Фото: Titan

Найцікавіше, що близько 8-11 млрд років тому Чумацький Шлях розвинув свою спіральну структуру з перемичкою. Саме тому команда вчених вирішила з'ясувати, чи існує зв'язок між двома цими подіями.

Команда дослідників зосередилася на конкретному часі появи перемички. Ґрунтуючись на комп'ютерному моделюванні, вчені з'ясували, що без зіткнення з Гайя Енцелад, Чумацький Шлях сформував би свою перемичку на 2 млрд років пізніше.

Річ у тім, що хаос, який панував у ранньому Чумацькому Шляху, міг затримати формування перемички. При зіткненні з Гайя Енцелад у симуляціях перемичка утворювалася раніше. Таким чином, хоч дослідження і не доводить, що перемичка Чумацького Шляху утворилася лише завдяки зіткненню, воно показує, що космічна аварія зіграла важливу роль.

За словами вчених, якби не зіткнення з Гайя Енцелад, Чумацький Шлях міг би залишатися простою спіральною галактикою протягом ще мільярдів років.

Нагадаємо, астрономи знайшли раніше невідому область Чумацького Шляху. Існування невідомого кільця відкрило нове розуміння зореутворення в досліджуваній області галактики на ранньому етапі її історії.