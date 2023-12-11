Чотириповерхова стіна води: названо найбільшу "хвилю-вбивцю" за всю історію (відео)

Дослідники офіційно підтвердили, що гігантська хвиля в Тихому океані стала найекстремальнішою за весь час спостережень.

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Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, він також є домівкою для безлічі морських тварин, а також місцем, де утворюються жахливо величезні хвилі, які прозвали хвилями-вбивцями, пише Science Alert.

У листопаді 2020 року в Тихому океані несподівано виникла гігантська хвиля заввишки з чотириповерховий будинок — датчики зафіксували, що стіна води підняла буй біля узбережжя Британської Колумбії на висоту 17,6 метра. Через два роки вчені офіційно визнали її найбільшою та найекстремальнішою хвилею-вбивцею за весь час спостережень.

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Більш ранні дослідження припускають, що настільки гігантські хвилі надзвичайно рідкісні й фактично зустрічаються раз на 1300 років. При цьому, якби хвиля-вбивця не підкинула буй, вчені фактично пропустили б цю неймовірну подію.

Протягом тисячоліть гігантські хвилі-вбивці вважалися лише частиною фольклору, проте все змінилося 1995 року, коли міф ожив і фактично став реальністю. Тоді вчені зафіксували, що в перший день нового року хвиля заввишки майже 26 метрів раптово нахлинула на нафтову платформу приблизно за 160 кілометрів від узбережжя Норвегії.

Відтоді вчені зафіксували десятки хвиль-вбивць, причому деякі з них були виявлені навіть в озерах. Зазначимо, що вчені визначають хвилю-вбивцю як будь-яку хвилю, що більш ніж удвічі перевищує висоту навколишніх хвиль. Наприклад, хвиля біля узбережжя Норвегії мала висоту 25,6 метра, тоді як хвилі, що її оточували, сягали 12 метрів.

Водночас хвиля біля Уклюлета на острові Ванкувер не була найвищою з будь-коли зареєстрованих, проте її розмір щодо сусідніх хвиль був безпрецедентним. За словами фізика Йоганнеса Геммріха з Університету Вікторії, хвиля Уклюлет, як її прозвали науковці, втричі перевищувала навколишні хвилі.

Сьогодні вчені все ще працюють над розумінням того, як формуються хвилі-вбивці, передбачається, що це дасть змогу дослідникам передбачати, де і коли вони можуть виникнути й куди попрямують. У результаті вчені зосередилися на вимірюванні хвиль-вбивць, а також використовують комп'ютерне моделювання залежно від того, як хвилі підіймає вітер.

Відомо, що буй, який "прокотився" на хвилі Уклюлет, був встановлений у морі разом із десятками інших дослідницьких датчиків, розміщених в океані, намагаючись дізнатися більше про небезпеки, які ховаються під товщею води.

Учені занепокоєні виникненням хвиль-вбивць, адже навіть якщо вони виникають далеко від берега, вони все одно можуть зруйнувати морські операції, вітряні електростанції та нафтові вежі. Ці гігантські хвилі настільки великі, що фактично також ставлять під загрозу любителів пляжного відпочинку.

Більш раннє дослідження 2020 року також засвідчило, що надалі ситуація з гігантськими хвилями-вбивцями лише погіршуватиметься: передбачається, що в північній частині Тихого океану хвилі ставатимуть лише більшими. Основною причиною збільшення кількості та розмірів хвиль називають зміни клімату, які насунулись на планету.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано таємницю гігантських хвиль-вбивць, які загрожують навіть великим кораблям.