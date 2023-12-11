Зберегти й зміцнити мозок: 8 елементів живлення, що позитивно впливають на наш розум

Із віком наш головний орган ухвалення рішень стає дедалі повільнішим. Але наука знайшла перелік важливих елементів запоруки його довгого та міцного здоров'я.

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Із віком дедалі більшого значення набуває збереження гостроти й здоров'я мозку. На щастя, недавні дослідження пролили світло на те, як повсякденні поживні речовини можуть допомогти зберегти наші розумові здібності. Ми пропонуємо вам ознайомитися з цими цікавими результатами в зручному для сприйняття вигляді, пише Times of India.

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Вивчення складного зв'язку між харчуванням і здоров'ям мозку відкриває захопливий світ, у якому продукти, які ми споживаємо, можуть мати глибокий вплив на наші когнітивні здібності. У міру того, як наукові дослідження все глибше проникають у таємниці людського мозку, з'ясовується, що деякі поживні речовини відіграють чудову роль у збереженні гостроти розуму, особливо з віком. Ці нові дані переконливо доводять необхідність розглядати наш раціон харчування не тільки як питання фізичного здоров'я, а й як найважливіший компонент підтримання та зміцнення нашого психічного благополуччя. Нижче наведено кілька елементів харчування, які допомагають зміцнити наш центр ухвалення рішень:

жирні кислоти омега-3: найкращий друг вашого мозку. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в жирній рибі, волоських горіхах і лляному насінні, зокрема EPA і DHA, є будівельними блоками для клітин мозку. Вони борються із запаленнями й діють як антиоксиданти, зберігаючи клітини мозку здоровими. Регулярне вживання в їжу продуктів, багатих на омега-3, може допомогти нам довше зберегти гостроту розуму;

Омега-3 жирні кислоти, що містяться в жирній рибі, волоських горіхах і лляному насінні, зокрема EPA і DHA, є будівельними блоками для клітин мозку. Вони борються із запаленнями й діють як антиоксиданти, зберігаючи клітини мозку здоровими. Регулярне вживання в їжу продуктів, багатих на омега-3, може допомогти нам довше зберегти гостроту розуму; фосфатидилсерин: більше, ніж просто складне слово. Ця поживна речовина є ключовою частиною мембран клітин мозку. Вона допомагає клітинам мозку взаємодіяти між собою та може збільшити потужність мозку. Хоча вона виробляється нашим організмом, ви також можете знайти її в добавках на основі сої;

Ця поживна речовина є ключовою частиною мембран клітин мозку. Вона допомагає клітинам мозку взаємодіяти між собою та може збільшити потужність мозку. Хоча вона виробляється нашим організмом, ви також можете знайти її в добавках на основі сої; антиоксиданти: щит нашого мозку. Вітаміни C та E — це супергерої в боротьбі з окислювальним стресом, який означає пошкодження клітин шкідливими молекулами. Цей стрес може притупити наші розумові здібності, але вживання цитрусових, ягід, горіхів і листової зелені допоможе зберегти наш мозок у відмінній формі;

Вітаміни C та E — це супергерої в боротьбі з окислювальним стресом, який означає пошкодження клітин шкідливими молекулами. Цей стрес може притупити наші розумові здібності, але вживання цитрусових, ягід, горіхів і листової зелені допоможе зберегти наш мозок у відмінній формі; вітамін D: користь не тільки для кісток. Вітамін сонячного світла також украй важливий для нашого мозку. Рецептори вітаміну D розташовані по всьому мозку, і його достатня кількість може захистити клітини мозку. Сонячне світло, збагачені продукти й добавки — чудові джерела;

Людський мозок складається приблизно з 86 мільярдів нейронів, які з'єднані між собою трильйонами зв'язків, званих синапсами, утворюючи складну мережу, що лежить в основі наших думок, емоцій і поведінки Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

вітаміни групи B: багатозадачні помічники мозку. Ці вітаміни — зайняті бджілки-трудяги. Вони допомагають виробляти нейротрансмітери та захищають нервові волокна. Банани, м'ясо птиці, листова зелень, квасоля та сочевиця — чудові джерела. Не забудьте про вітамін B12, який міститься здебільшого в продуктах тваринного походження та життєво важливий для здоров'я мозку;

Ці вітаміни — зайняті бджілки-трудяги. Вони допомагають виробляти нейротрансмітери та захищають нервові волокна. Банани, м'ясо птиці, листова зелень, квасоля та сочевиця — чудові джерела. Не забудьте про вітамін B12, який міститься здебільшого в продуктах тваринного походження та життєво важливий для здоров'я мозку; магній: релаксант для мозку. Беручи участь у більш ніж 300 реакціях організму, магній має велике значення для роботи мозку. Він допомагає керувати хімічними речовинами мозку та підтримувати зв'язки між його клітинами. Горіхи, насіння, незбиране зерно та листова зелень багаті на цей корисний для мозку мінерал;

Беручи участь у більш ніж 300 реакціях організму, магній має велике значення для роботи мозку. Він допомагає керувати хімічними речовинами мозку та підтримувати зв'язки між його клітинами. Горіхи, насіння, незбиране зерно та листова зелень багаті на цей корисний для мозку мінерал; цинк: крихітний, але могутній елемент. Цей мінерал украй важливий для комунікації мозку та структури білків. М'ясо, молочні продукти, горіхи та бобові — хороші джерела. Підтримка рівня цинку в організмі — запорука гостроти когнітивних функцій;

Цей мінерал украй важливий для комунікації мозку та структури білків. М'ясо, молочні продукти, горіхи та бобові — хороші джерела. Підтримка рівня цинку в організмі — запорука гостроти когнітивних функцій; куркумін: приємне доповнення для мозку. Куркумін, що міститься в куркумі, є потужним протизапальним і антиоксидантним засобом. Він може захистити наш мозок від старіння, роблячи карі не тільки смачним, а й корисним для мозку.

Ці поживні речовини не перетворять нас на геніїв за одну ніч, але вони відіграють важливу роль у підтримці здоров'я мозку з віком. Тож наступного разу, коли ви опинитеся в продуктовому магазині, пам'ятайте, що те, що ви покладете в кошик, може безпосередньо вплинути на ваше когнітивне здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, чи справді людський мозок дозріває до 25 років. Вивчивши останні дослідження, учені вирішили спростувати упереджені думки.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції та навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків, і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.