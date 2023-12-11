Астероїди ні до чого. На Землі були всі необхідні для появи життя елементи: нова теорія

Нове дослідження припускає, що всупереч наявним теоріям, виникнення життя на нашій планеті не було пов'язане з падінням космічних каменів.

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Багато років учені вважають, що будівельні блоки, необхідні для появи життя, тобто найважливіші для цього хімічні елементи, наприклад, сірка й азот, уперше потрапили на нашу планету після ударів астероїдів. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, вважають, що багато хто з найважливіших інгредієнтів для життя, так званих летючих речовин, уже існували на Землі з початку її формування, пише Phys.

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За словами вчених, леткі речовини випаровуються легше, ніж інші хімічні елементи. Такими речовинами є вуглець, водень і азот, хоча автори дослідження зосередили свою увагу на групі елементів під назвою халькогени, куди входять кисень, сірка, селен, телур і полоній.

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Теорія Великого вибуху: якщо ніщо не існувало, то як із нічого виник Всесвіт

За словами вчених, якщо зрозуміти, як летючі речовини потрапили на Землю, то можна краще зрозуміти геологічну історію планети. Вважається, що Земля сформувалася з матерії, яка містила дуже мало летких речовин. Згідно з популярною теорією, леткі речовини потрапили на нашу планету після формування ядра Землі разом з астероїдами, які врізалися в поверхню планети. Таким чином приблизно половина маси Землі була створена цими тілами, що прибули з околиць Сонячної системи. Виходить, що більшість хімічних елементів, необхідних для появи життя, з'явилися на Землі через деякий час після формування ядра.

Автори нового дослідження вважають, що насправді ще під час формування Земля вже мала всі необхідні для появи життя елементи Фото: phys.org

Але автори нового дослідження вважають, що насправді ще під час формування Земля вже мала всі необхідні для появи життя елементи. Для того, щоб дійти такого висновку, науковці використали обчислювальний метод, який описує поведінку ізотопів (атоми хімічного елемента, які мають різну кількість нейтронів). Кожен атом має однакову кількість протонів, але різні ізотопи мають різну кількість нейтронів.

Різні ізотопи поводилися по-різному на кожному етапі формування Землі. Після кожного такого етапу ізотопи залишили свій слід, завдяки чому вчені можуть зрозуміти, де вони перебували протягом усього процесу формування нашої планети.

Вчені змогли з'ясувати, які характеристики ізотопів можна побачити для різних халькогенів, залежно від того, як формувалася Земля. Автори дослідження виявили, що, хоча багато летких речовин випарувалися під час формування Землі, коли планета була ще дуже гарячою, але багато з них залишилися. Вчені дійшли висновку, що більша частина летких речовин на нашій планеті, найімовірніше, залишилася з періоду найбільш ранньої стадії формування планети.

Тепер учені хочуть вивчити й інші леткі речовини, які мають вирішальне значення для появи життя, наприклад, азот. Автори дослідження вважають, що цей метод допоможе зрозуміти, чи є кам'янисті планети за межами Сонячної системи придатними для життя.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що життя у Всесвіті могло з'явитися через кілька секунд після Великого вибуху.