Реалії римського життя: в Помпеях знайшли жорстоку пекарню-в'язницю, де працювали раби (фото)

Всупереч нашому сучасному уявленню про пекарню, ця стародавня споруда була далеко не приємною.

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Нещодавно дослідники зробили відкриття в руїнах Помпей, стародавнього міста в Італії, яке, як відомо, поховало виверження Везувію у 79 році нашої ери. Серед розкопаних руїн вони виявили тісну і своєрідну кімнату всередині елітного римського будинку. Її ідентифікували як пекарню зі справді унікальним і жахливим дизайном, пише Ancient Origins.

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Всупереч нашому сучасному уявленню про пекарню, ця стародавня споруда була далеко не приємною. Вона була замкнена всередині великого житлового будинку, без зовнішніх стін, що виходили на вулицю. Ззовні до приміщення прибудовані невеликі вікна, але їх закрили залізними ґратами так, щоб проходила лише обмежена кількість світла в похмурий простір.

У самому центрі пекарні знаходилося кілька жорен, які використовували для перемелювання зерна на борошно. Важку роботу виконували здебільшого в'ючні тварини, найімовірніше, віслюки, замкнені в приміщенні, яких заганяли в кімнату і змушували тягнути жорна годинами щодня, причому їм зав'язували очі, щоб вони не панікували і не намагалися втекти.

Під підлогою видно круглі траншеї, якими віслюки нескінченно ходили, обертаючи жорна. Єдині двері вели до атріуму, з'єднаного з сараєм або стайнею, де тварини перебували, коли не працювали.

Цей виснажливий простір ділили між собою і тварини, і люди-раби. Останні наглядали за віслюками, збирали борошно і поповнювали запаси зерна, щоб процес не переривався.

Відкриття проливає світло на жорстокість рабства в Римській імперії. Вона малює яскраву картину надзвичайного контролю, який накладали на поневолених людей, обмежуючи їхню свободу пересування.

Місце "в'язниці-пекарні" в Помпеях, вид зверху Фото: Pompeii archaeological park

"Це був простір, в якому ми повинні уявити присутність людей поневолених, свободу пересування яких власник вважав за потрібне обмежити, — заявив директор Археологічного парку Помпей Габріель Цухтрігель. — Це найжахливіша сторона античного рабства, позбавлена довірливих стосунків і обіцянок, де людину намагалися звести до грубого насильства, враження, яке повністю підтверджується закриттям нечисленних вікон залізними ґратами".

Ця пекарня існувала в розкішному будинку заможної римської родини. Вона демонструє велику залежність від рабської праці для підтримки заможного способу життя еліти.

Приблизно 30 відсотків населення Помпей, яке налічувало 12 000 осіб, незадовго до того, як їх зруйнувала природа, були невільниками, що ілюструє широке розповсюдження торгівлі людьми та рабства, необхідних для підтримки розкішного життя римської аристократії.

Відкриття узгоджується з історичними записами та зображеннями, знайденими в римській літературі та мистецтві, підтверджуючи використання віслюків як молотильних тварин під наглядом рабів.

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З відкриттям пекарні всередині стародавнього будинку в Помпеях археологи отримали пряме фізичне підтвердження того, що відбувалося, як свідчать історичні записи.

Цікаво, що під час розкопок у приміщенні пекарні дослідники виявили три скелети, чиї особи та ролі у цьому просторі невідомі. Це показує раптовий і невибірковий характер виверження Везувію, яке обірвало життя представників усіх соціальних класів.

По суті, це відкриття є суворим нагадуванням про вразливість людини перед обличчям природних катаклізмів.

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