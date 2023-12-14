Відродження пернатих: з'явилася надія на порятунок популяції дуже рідкісних папуг (відео)

У дикій природі залишилося всього 8 представників цього виду, на щастя, в неволі щойно вилупилися кілька нових пташенят.

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Щодня виникають дедалі нові проблеми, пов'язані зі збереженням видів: одні оголошуються вимерлими і зникають з біорізноманіття Землі, популяції інших різко скорочуються, але все ще намагаються вижити в непривітному світі. Однак сьогодні у вчених хороші новини, пише IFLScience.

Співробітники птахів Честерського зоопарку Великої Британії повідомили про появу на світ пташенят дуже рідкісного виду — Багатобарвного лорикета (Trichoglossus forsteni mitchellii). За словами співробітників зоопарку, на світ з'явилося одразу два пташенята рідкісного виду папуг: перше вилупилося ще 9 вересня, а друге з'явилося на світ через два дні.

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Зазначимо, що представники цього виду входять до переліку видів, що перебувають під загрозою зникнення в дикій природі, і є підвидом лорикетів з червоними грудьми (Trichoglossus forsteni). Останні дані свідчать про те, що сьогодні в дикій природі мешкають лише 8 представників цього виду — їх можна зустріти на островах Балі та Ломбок в Індонезії.

Основною причиною популяції диких різнокольорових лорикетів вважають незаконну торгівлю тваринами. У результаті багато підприємливих місцевих жителів полювали на птахів за допомогою спеціальних пасток, а потім продавали на чорному ринку. Цей ринок був рухомий ідеєю дарувати як подарунки яскраво забарвлених птахів, водночас що яскравішим було оперення папуги, то бажанішим він був.

За словами менеджерки групи папуг у Честерсткому зоопарку Зої Світман, безжальні темпи незаконної торгівлі поставили цей вид на межу зникнення. Саме тому зоопарк ще 2018 року приєднався до програми природоохоронного розведення, де кожне нове покоління, по суті, допомагає зберегти майбутнє всього виду. Наразі в зоопарку вже мешкають 12 представників цього виду, для порівняння, це більше, ніж було зареєстровано в дикій природі.

Автори дослідження також мають намір продовжити роботу в Індонезії, причому не тільки у сфері збереження виду, а й для того, щоб спробувати змінити ставлення до самої торгівлі дикими тваринами.

Співробітники Честерського зоопарку також зазначають, що стать новонароджених пташенят усе ще невідома, вчені планують з'ясувати її, провівши ДНК-аналіз пір'я.

Раніше Фокус писав про те, що найстаріший дикий птах у світі повернувся додому, а його партнер зник.