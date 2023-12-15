Від скрипу пінопласту до сусіда з дрилем: чому деякі звуки змушують нас дратуватися

Дослідники розповіли, чому деякі звуки змушують нас зіщулюватися, тоді як інші не викликають подібних емоцій.

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Для кожного з нас є звуки, які буквально виводять із себе: чи то дряпання цвяхом по шкільній дошці, чи то хрускіт кісточок, чи то скрип пінопласту, чи то надокучливий сусід із дрилем. Однак чому ми так чутливі до цих звуків? Детальніше про це розповів аудіолог, пише IFLScience.

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Звуки, що викликають дискомфорт

Як правило, найбільш дратівливими є або дуже гучні, або дуже високі звуки. За словами директора програм професійної освіти виробника слухових апаратів Widex USA Джоді Сасакі-Міраглія, деякі поширені звуки-подразники справді дуже гучні або пронизливі. Інші ж — дуже гучні, як-от звуки феєрверків, надокучливий сусід із дрилем або відвідування концерту, де гучність та акустика місця проведення спричиняють дискомфорт.

До подібних звуків можна було б віднести та звук сигналізації або сирену швидкої допомоги, але, як правило, цей гучний звук неможливо ігнорувати, але водночас ви не будете його чути протягом тривалого часу. Однак концерт, феєрверки або сусід із дрилем — зовсім інша справа.

За словами Сасакі-Міралі, всі подібні події мають супроводжуватися використанням засобів захисту органів слуху, щоб уникнути незворотного пошкодження слуху або погіршення чутливості до звуку.

Рівні дискомфорту та чутливості

Як ми вже зрозуміли, гучніші та вищі звуки, як правило, є більш дискомфортними для людини, ніж тихі та низькі, проте толерантність до них у людей може бути різною. Однак учені розробили спеціальний тест, що дає змогу аудіологу визначити унікальний рівень дискомфорту за гучністю окремої людини (LDL).

За словами Сасакі-Міральї, йдеться про тест контуру Кокса, який був створений Робіном Коксом, доктором наук з Університету Мемфіса. Він полягає в тому, що пацієнту пропонують прослухати серію звуків від низьких до високих і оцінити, наскільки гучними вони здаються за семибальною шкалою. Далі фахівець отримує уявлення про вихідний рівень LDL у людини і може відповідним чином адаптувати будь-які прописані їй слухові апарати. Знаючи ці тонкощі, аудіолог може підібрати слуховий апарат для конкретної людини.

Причини звукової чутливості

Як правило, найнижчі рівні LDL спостерігаються у людей з певними типами порушення слуху, наприклад:

втрата слуху, спричинена шумом;

нейросенсорна втрата слуху.

Крім того, нижчі рівні LDL можуть спостерігатися у людей, які страждають від дзвону або шуму у вухах, а також тих, у кого є проблеми зі слуховою обробкою. Також існують різні умови, які роблять людей більш чутливими до звуків. Наприклад, захворювання, коли звуки, які більшості здаються "нормальними" за гучністю, можуть здаватися людині нестерпно гучними.

Деякі люди також можуть відчувати ірраціональний гнів за певних звуків через стан, відомий як мізофонія. Нещодавні дослідження навіть засвідчили, що ці стани трапляються у людей частіше, ніж вважалося раніше.

Учені також виявили, що в деяких людей неприязнь до гучних звуків зрештою може перерости в повномасштабний тривожний розлад, який називається фонофобією. Цей стан не обов'язково пов'язаний із проблемами слуху, проте частіше зустрічається у людей із труднощами обробки сенсорної інформації.

Лікування чутливості до звуку

За словами Сасакі-Міральї, якщо ви зіткнулися з чутливістю до звуків, найкращим варіантом буде — звернутися за порадою до ліцензованого аудіолога. Фахівець зможе надати всебічну оцінку, а також варіанти лікування та навчання за вашим індивідуальним станом чутливості до звуку.

Науковці також зазначають, що нерідко причиною виникнення чутливості до звуку можуть стати одразу кілька причин, а тому найкраще, що може зробити людина з такою проблемою — звернутися до фахівця з ліцензією.

Раніше Фокус писав про те, що вчені записали шум, який "зводив з розуму" американських дипломатів на Кубі.