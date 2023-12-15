Трупам зняли плоть і зламали кістки після смерті: виявлено незвичайне поховання з неоліту (фото)

У двох великих кам'яних гробницях в Іспанії вчені виявили ознаки унікальних похоронних обрядів.

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Іспанські археологи опублікували результати вивчення останків стародавніх людей, виявлених у двох великих кам'яних гробницях. Ці поховання були зроблені 6000 тисяч років тому в епоху неоліту. Майже з усіх мерців одразу після смерті було знято плоть, а їхні кістки були зламані. Вчені вважають, що це не було вбивство, а насправді вони виявили ознаки унікальних похоронних обрядів. Дослідження було опубліковано у виданні International Journal of Osteoarchaeology, пише Live Science.

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На півночі Іспанії археологи виявили дві великі кам'яні гробниці, які були створені в епоху неоліту 6000 років тому. У цих гробницях були кістки понад 20 чоловіків, жінок і дітей, а також крем'яні наконечники стріл, кістяні шила, кам'яні знаряддя і фрагменти кераміки.

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Аналіз останків стародавніх людей показав, що у більшості з них були зламані кістки, а їхні скелети зазнали розчленування. Вчені дійшли висновку, що все це сталося відразу ж після смерті цих людей. При цьому вони вважають, що з трупів також було знято плоть під час поховання.

Аналіз останків стародавніх людей показав, що у більшості з них були зламані кістки, а їхні скелети зазнали розчленування Фото: Live Science

Як показало дослідження, кістки були зламані в різних місцях, зокрема вчені виявили множинні переломи на кистях рук. Також вчені виявили порізи на кістках, які свідчать про те, що з трупів за допомогою кам'яних інструментів знімали плоть.

Якщо попереднє дослідження показало, що скелети були розчленовані через деякий час після смерті, то подальший аналіз засвідчив, що кістки зламали і з трупів зняли плоть одразу після смерті людей.

Іспанські археологи опублікували результати вивчення останків стародавніх людей, виявлених у двох великих кам'яних гробницях. Ці поховання були зроблені 6000 тисяч років тому в епоху неоліту Фото: Live Science

Вчені припускають, що це є проявом похоронного обряду, хоча точно сказати, з чим це пов'язано, поки складно. Можливо, ті, хто ховав древніх людей у цих гробницях, хотіли, щоб трупи швидше розклалися. Але навіщо це було потрібно, не ясно. Також існує версія, що деякі кістки живі люди використовували як похоронну реліквію або навіть поклонялися їм.

Вчені припускають, що вони могли стати свідками прояву похоронного канібалізму. У північно-західній Європі археологи раніше вже знаходили свідчення поїдання плоті трупів у людей, які жили в епоху верхнього палеоліту (35 000 — 10 000 років тому). Тобто така поведінка людей під час поховання могла мати місце. Характер переломів кісток певною мірою підтверджує цю версію, але вчені не повною мірою впевнені в прояві канібалізму.

Вчені припускають, що це є проявом похоронного обряду, хоча точно сказати, з чим це пов'язано, поки складно. Можливо, ті, хто ховав древніх людей у цих гробницях, хотіли, щоб трупи швидше розклалися. Але навіщо це було потрібно, не ясно. Також існує версія, що деякі кістки живі люди використовували як похоронну реліквію або навіть поклонялися їм... Фото: Live Science

За словами авторів дослідження, багато артефактів у гробницях можуть допомогти з'ясувати суть похоронних обрядів людей із неоліту, які жили на території сучасної Іспанії тисячі років тому.

Оскільки місць проживання людей епохи неоліту в Іспанії виявлено дуже мало, археологи не можуть точно сказати, як вони жили і чим займалися. Припускають, що місцеві жителі могли вести напівкочовий спосіб життя, водночас могли вирощувати врожай і займатися тваринництвом.

За словами вчених, необхідно провести вивчення подібних кісток з інших гробниць у цьому регіоні, що дасть змогу краще зрозуміти розмаїття похоронних обрядів людей із неоліту.

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