Навіть не вийшов на орбіту: Роскосмос перебільшив досягнення супутника "Арктика-М2"

Запущений з космодрому Байконур гідрометеорологічний супутник має вести безперервну зйомку поверхні Землі. Російські вчені забігли вперед і показали фотографії, які зробив апарат ранньої версії.

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Другий гідрометеорологічний супутник "Арктика-М", запущений з космодрому Байконур ракетою "Союз-2.1б", зробив перший знімок. Про це повідомив науковий центр оперативного моніторингу Землі "Російські космічні системи", що входить до структури Роскосмосу.

"Супутник призначений для інформаційного забезпечення завдань моніторингу гідрометеорологічної та геліогеофізичної ситуації в арктичному регіоні та прилеглих територіях", — розповідають російські фахівці.

На "Арктиці-М2" встановлено прилади, які можуть вести безперервну зйомку поверхні Землі з періодичністю від 15 до 30 хвилин у десяти спектральних діапазонах.

Астроном-любитель Скотт Тіллі зазначає, що російські вчені явно перебільшили власні досягнення. Виходячи з аналізу відкритих даних, що запущений супутник досі не вийшов на робочу орбіту.

Усі представлені фотографії зроблено з орбіти, де перебуває попередній апарат "Арктика-М1", підкреслює фахівець.

Перший супутник "Арктика-М" запустили з космодрому Байконур 28 лютого 2021 року.

Нагадаємо, на супутнику Юпітера Іо нещодавно виявили ударні кратери. Учені припускають, що таких кратерів на поверхні супутника може бути більше.

Фокус раніше писав, що NASA успішно завершило перший експеримент з передачі даних за допомогою лазерного зв'язку. Технологія може стати основою для швидкої передачі даних між Землею, Місяцем і Марсом.