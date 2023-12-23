Даже не вышел на орбиту: Роскосмос преувеличил достижения спутника "Арктика-М2"

Запущенный с космодрома Байконур гидрометеорологический спутник должен вести непрерывную съемку поверхности Земли. Российские ученые забежали вперед и показали фотографии, которые сделал аппарат более ранней версии.

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Второй гидрометеорологический спутник "Арктика-М", запущенный с космодрома Байконур ракетой "Союз-2.1б", сделал первый снимок. Об этом сообщил научный центр оперативного мониторинга Земли "Российские космические системы", входящий в структуру Роскосмоса.

"Спутник предназначен для информационного обеспечения задач мониторинга гидрометеорологической и гелиогеофизической обстановки в арктическом регионе и прилегающих территориях", — рассказывают российские специалисты.

На "Арктике-М2" установлены приборы, которые позволяют вести непрерывную съемку поверхности Земли с периодичностью от 15 до 30 минут в десяти спектральных диапазонах.

Астроном-любитель Скотт Тилли отмечает, что российские ученые явно преувеличили собственные достижения. Исходя из анализа открытых данных, что запущенный спутник до сих пор не вышел на рабочую орбиту.

Все представленные фотографии сделаны с орбиты, где находится предыдущий аппарат "Арктика-М1", подчеркивает специалист.

Первый спутник "Арктика-М" запустили с космодрома Байконур 28 февраля 2021 года.

Напомним, на спутнике Юпитера Ио недавно обнаружили ударные кратеры. Ученые предполагают, что таких кратеров на поверхности спутника может быть больше.

Фокус ранее писал, что NASA успешно завершило первый эксперимент по передаче данных с помощью лазерной связи. Технология может стать основой для быстрой передачи данных между Землей, Луной и Марсом.