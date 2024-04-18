Новые маршруты из Европы в Азию: как РФ пытается обойти западные санкции, — Bloomberg (фото)

Как считают эксперты, развитие новых транспортных коридоров РФ свидетельствует об усилении разворота Москвы в сторону крупных азиатских государств — Китая и Индии, а также о намерении Кремля стать центром международной торговли.

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Россия стремится более активно развивать транспортные коридоры между европейской и азиатской частями страны и дружественными государствами в Центральной и Восточной Азии. Об этом пишет 18 апреля Bloomberg.

Речь идет о двух новых транспортных коридорах — судоходной и железнодорожной сетях через Иран и Северном морском пути. Эти маршруты помогут РФ обойти проблемы в Красном море, где боевики-хуситы по-прежнему атакуют международное судоходство, сократить время на логистику на 30-50% по сравнению с проходом через Суэцкий канал и избежать санкционного мониторинга.

Фото: Скриншот

Однако, как замечает агентство, проблема упирается в устаревшую иранскую инфраструктуру, в которую следует вложить значительные инвестиции. Да и Северный морской путь потребует от РФ миллиардных вложений. Как стало известно Bloomberg, РФ собирается инвестировать в эти проекты более 25 миллиардов долларов, чтобы модернизировать инфраструктуру Ирана и улучшить береговую линию российской Арктики, а также обновить флот ледоколов, производимых РФ.

Как считают эксперты, это свидетельствует об усилении разворота Москвы в сторону крупных азиатских государств — Китая и Индии, а также о намерении Кремля стать центром международной торговли.

Маршрут через Иран

Несмотря на изоляцию лидера РФ Владимира Путина и возглавляемой им страны из-за агрессии в Украине, крупнейшие экономики Азии, в частности стран Персидского залива, высказали интерес к этим проектам. Вместе с тем значительным препятствием остается иранская инфраструктура, которая сдерживает развитие этого логистического маршрута, уже получившего название "Международный транспортный коридор "Север — Юг".

"Его строительство позволит нам создать прямое и бесперебойное железнодорожное сообщение на всем протяжении маршрута Север — Юг. Это поможет значительно диверсифицировать мировые транспортные потоки", — заявил Путин на видеоконференции с иранским коллегой Эбрагимом Раиси.

По мнению аналитиков агентства, это действительно может увеличить пропускную способность этого транспортного коридора на 85% — до 35 миллионов тонн грузов в год. Кроме того, что этот маршрут свяжет Россию с Ираном и Индией, он поможет сообщению с остальною частью Южной Азии, странами Персидского залива и африканского континента. Кстати, свой первый грузовой поезд РФ еще летом 2023 года отправила в Саудовскую Аравию.

Но самое главное, по мнению аналитиков, состоит в том, что этот транспортный коридор будет вне санкций, и это — основная идея.

Тем временем Индия инвестирует в Чабахар, единственный иранский порт на берегу Индийского океана.

"Развивающиеся рынки наконец-то вырываются из-под гегемонии, созданной развитыми странами", — подчеркнула Вайшали Басу Шарма, бывший консультант секретариата Совета национальной безопасности Индии.

Северный морской путь

Развитие этого транспортного коридора приостановилось из-за введенных Западом санкций, включая заморозку инвесторами своих вложений. Санкции также заставили расторгнуть контракты на поставку РФ специализированных плавательных средств — ледоколов. В целом весь транзит между Северной Америкой, Европой и Азией через Арктику, на который в 2021 году, например, приходилось около 40% объемов всех мировых перевозок, был остановлен из-за опасений и первичных, и вторичных санкций. И это даже несмотря на ситуацию в Красном море, из-за которой судоходным компаниям приходится выбирать длинный и дорогостоящий морской маршрут вокруг юга Африки.

Вместе с тем, например, портовый оператор DP World из ОАЭ в октябре 2023 года подписал соглашение с государственным "Росатомом" о дальнейшем сотрудничестве в сфере контейнерных перевозок по маршруту Владивосток — Мурманск. К тому же, Россия строит уже пятый из семи запланированных атомных ледоколов для эксплуатации Северного морского пути, а Путин назвал этот флот "огромным конкурентным преимуществом" для страны. При спуске на воду двух ледоколов еще в ноябре 2022 года лидер РФ заявил, что именно эти корабли помогут России более полно раскрыть "экспортный потенциал и создать эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию".

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