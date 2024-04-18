Нові маршрути з Європи в Азію: як РФ намагається обійти західні санкції, — Bloomberg (фото)

Як вважають експерти, розвиток нових транспортних коридорів РФ свідчить про посилення розвороту Москви в бік великих азіатських держав — Китаю та Індії, а також про намір Кремля стати центром міжнародної торгівлі.

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Росія прагне активніше розвивати транспортні коридори між європейською та азіатською частинами країни і дружніми державами в Центральній і Східній Азії. Про це пише 18 квітня Bloomberg.

Йдеться про два нові транспортні коридори — судноплавну та залізничну мережі через Іран і Північний морський шлях. Ці маршрути допоможуть РФ обійти проблеми в Червоному морі, де бойовики-хусити, як і раніше, атакують міжнародне судноплавство, скоротити час на логістику на 30-50% порівняно з проходом через Суецький канал та уникнути санкційного моніторингу.

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Однак, як зауважує агентство, проблема впирається в застарілу іранську інфраструктуру, в яку слід вкласти значні інвестиції. Та й Північний морський шлях потребуватиме від РФ мільярдних вкладень. Як стало відомо Bloomberg, РФ збирається інвестувати в ці проєкти понад 25 мільярдів доларів, щоб модернізувати інфраструктуру Ірану і поліпшити берегову лінію російської Арктики, а також оновити флот криголамів, вироблених РФ.

Як вважають експерти, це свідчить про посилення розвороту Москви в бік великих азіатських держав — Китаю та Індії, а також про намір Кремля стати центром міжнародної торгівлі.

Маршрут через Іран

Попри ізоляцію лідера РФ Володимира Путіна та очолюваної ним країни через агресію в Україні, найбільші економіки Азії, зокрема країн Перської затоки, висловили інтерес до цих проєктів. Водночас значною перешкодою залишається іранська інфраструктура, яка стримує розвиток цього логістичного маршруту, що вже отримав назву "Міжнародний транспортний коридор "Північ — Південь".

"Його будівництво дасть нам змогу створити пряме і безперебійне залізничне сполучення на всій відстані маршруту Північ — Південь. Це допоможе значно диверсифікувати світові транспортні потоки", — заявив Путін на відеоконференції з іранським колегою Ебрагімом Раїсі.

На думку аналітиків агентства, це дійсно може збільшити пропускну здатність цього транспортного коридору на 85% — до 35 мільйонів тонн вантажів на рік. Крім того, що цей маршрут зв'яже Росію з Іраном та Індією, він допоможе сполученню з рештою Південної Азії, країнами Перської затоки та африканського континенту. До речі, свій перший вантажний поїзд РФ ще влітку 2023 року відправила до Саудівської Аравії.

Але найголовніше, на думку аналітиків, полягає в тому, що цей транспортний коридор буде поза санкціями, і це — основна ідея.

Тим часом Індія інвестує в Чабахар, єдиний іранський порт на березі Індійського океану.

"Ринки, що розвиваються, нарешті вириваються з-під гегемонії, створеної розвинутими країнами", — підкреслила Вайшалі Басу Шарма, колишній консультант секретаріату Ради національної безпеки Індії.

Північний морський шлях

Розвиток цього транспортного коридору призупинився через запроваджені Заходом санкції, включно із заморожуванням інвесторами своїх вкладень. Санкції також змусили розірвати контракти на постачання РФ спеціалізованих плавальних засобів — криголамів. Загалом увесь транзит між Північною Америкою, Європою та Азією через Арктику, на який 2021 року, наприклад, припадало близько 40% обсягів усіх світових перевезень, було зупинено через побоювання і первинних, і вторинних санкцій. І це навіть попри ситуацію в Червоному морі, через яку судноплавним компаніям доводиться вибирати довгий і дорогий морський маршрут навколо півдня Африки.

Водночас, наприклад, портовий оператор DP World з ОАЕ в жовтні 2023 року підписав угоду з державним "Росатомом" про подальшу співпрацю у сфері контейнерних перевезень за маршрутом Владивосток — Мурманськ. До того ж, Росія будує вже п'ятий із семи запланованих атомних криголамів для експлуатації Північного морського шляху, а Путін назвав цей флот "величезною конкурентною перевагою" для країни. Під час спуску на воду двох криголамів ще в листопаді 2022 року лідер РФ заявив, що саме ці кораблі допоможуть Росії повніше розкрити "експортний потенціал і створити ефективні логістичні маршрути, зокрема в Південно-Східну Азію".

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