Розслідування століття. Учені розпізнали справжнє обличчя Санти: не схоже ні на чиє інше

Дослідники використали програмне забезпечення, щоб ідентифікувати справжнє обличчя Санта-Клауса.

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Санта-Клаус, вочевидь, є одним із найбільш упізнаваних людей на планеті. Попередні дослідження вже показали, що діти у віці трьох років можуть впізнати Санту за характерним зовнішнім виглядом, а діти в різних куточках планети поколіннями твердять дорослим, що його неможливо сплутати з іншими літніми бородатими чоловіками, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, що робить сивочолого Санту таким впізнаваним у всьому світі. Під час дослідження вчені використовували програмне забезпечення (ПЗ) і використовували його, щоб довести, що він дійсно володіє унікальним обличчям, яке відрізняє Санту від безлічі інших сивочолих бородатих чоловіків.

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За словами керівника дослідження, клінічного генетика з Манчестерського університету, доктора Томаса Райта, вони з колегами поставили собі питання, що саме робить Санту таким упізнаваним: його одяг, борода чи обличчя?

Досі ніхто систематично і науково не досліджував сучасне обличчя Санта-Клауса, а тому Райт із колегами навчили алгоритм глибокого навчання розпізнавання облич, аналогічний ПЗ для розпізнавання облич, яке використовують у сучасних смартфонах та ідентифікації людей у цифрових бібліотеках фото, використовуючи кілька фото Санти. Далі вони використовували По для вивчення додаткових фото Санта-Клауса, а також інших дорослих чоловіків і літніх чоловіків із бородами.

За словами Райта, варто зазначити, що алгоритм, який використовують вчені, орієнтується тільки на риси обличчя, ігноруючи одяг людини або кольори, присутні на фото. Таким чином команда хотіла дізнатися, чи є у Санти певний фенотип, який виділяє його з натовпу інших чоловіків із сивою бородою.

У результаті вчені виявили, що обличчя Санти відрізняється від інших облич чоловіків. Ба більше, вчені також виявили, що Санта також надзвичайно відрізняється від зображень Святого Миколая, ранньохристиянського єпископа з Близького Сходу, і Волтера Клемента Шилдса, жителя Аляски початку 20-го століття, нещодавно запропонованого як прототип Санти.

Автори дослідження зазначають, що мають намір продовжити дослідження, щоб зрозуміти, чи зможуть пройти цей тест інші віддані імітатори Санта-Клауса. Крім того, за словами команди, це програмне забезпечення можна використовувати для отримання "оцінки схожості з Сантою". Райт також зазначає, що в майбутньому вони з командою хотіли б провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чи мали інші фольклорні персонажі, як-от Зубна фея, Робін Гуд і Хлопчик-з-пальчик, окремі впізнавані обличчя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому в оленя Санта-Клауса червоний ніс.