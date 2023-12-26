Зразки з астероїда Рюгу: позаземне життя виникає в несподіваному місці в космосі

Нове дослідження допомагає зрозуміти, як формуються планети і життя в нашому Всесвіті.

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Як показало дослідження вчених з Університету Кертін, Австралія, позаземне життя може з'явитися навіть у найхолодніших куточках глибокого космосу, а не тільки в гарячих регіонах біля зірок. Цього висновку дослідники дійшли після чергового вивчення зразків, узятих з астероїда Рюгу, пише Space.

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Ще три роки тому космічний апарат "Хаябуса-2", що належить Японії, доставив на Землю зразки породи, взяті на астероїді Рюгу. Відтоді вчені продовжують досліджувати "посилку" з космосу і роблять нові відкриття. Зокрема, про те, як саме і в якому середовищі утворився цей космічний камінь.

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Рюгу являє собою астероїд, в якому міститься багато вуглецю і води. Такі космічні камені є своєрідними капсулами часу, за допомогою яких можна зрозуміти, як сформувалася Сонячна система.

Згідно з результатами дослідження, проведеного австралійськими вченими, такі хімічні сполуки, як поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАУ), можуть сформуватися в холодних ділянках глибокого космосу. Це відкриття допомагає зрозуміти, як формуються планети і як виникає життя у Всесвіті.

ПАУ є складними органічними сполуками, в яких міститься значна частина вуглецю у Всесвіті. Але ці сполуки також можна знайти і на нашій планеті, коли деякі органічні речовини згорають не повністю. Що ж стосується просторів космосу, то ПАВ можна виявити у складі туманностей, у міжзоряному середовищі, у дисках із пилу та газу, що оточують зірки, де формуються планети (протопланетні диски) і в метеоритах, що впали на Землю.

Астереоїд Рюгу Фото: Hayabusa

Результати нового дослідження дивують, адже вони показують, що ПАУ можуть сформуватися не лише в гарячих ділянках космосу біля зірок, а й у холодних регіонах Всесвіту. Такого висновку вчені дійшли завдяки порівнянню земних ПАУ зі сполуками, виявленими в зразках астероїда Рюгу, а також у Мурчисонському метеориті, що впав в Австралії ще 1969 року.

За словами вчених, вони проаналізували ізотопи вуглецю в ПАУ, щоб з'ясувати, за яких температур навколишнього космічного середовища вони сформувалися. Як показали результати дослідження цих сполук, вилучених зі зразків Рюгу і Мурчисонського метеорита, вони мають різні характеристики.

Науковці з'ясували, що дрібніші зразки ПАУ ймовірно сформувалися в холодних куточках космосу, а більші — у регіонах із вищою температурою, тобто поруч із зірками або всередині небесних тіл.

ПАУ, через те, що містять вуглець, є одними з будівельних блоків, необхідних для виникнення життя. Це означає, що позаземне життя у Всесвіті може не тільки з'явитися, а й еволюціонувати в умовах холодного космосу.

Фокус уже писав про ще одне дослідження, яке стосується вивчення зразків, отриманих зі ще одного астероїда — Бенну. Згідно з результатами дослідження, вчені виявили необхідні для життя компоненти.

Рюгу є великим астероїдом, адже його розмір оцінюється в приблизно 1 км. Хоча цей камінь не становить зараз загрози для Землі, все ж вчені з'ясували, що трапиться з нашою планетою, якщо Рюгу все ж таки вріжеться в Землю, як уже писав Фокус .