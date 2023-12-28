Еволюціонують на очах. На острові в Сіамській затоці макаки взялися за кам'яні знаряддя

Група мавп почала розколювати камінням устриці, щоб заповнити нестачу в їжі.

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На маленькому острові в Сіамській затоці група довгохвостих макак (Macaca fascicleis fasccularis) почала використовувати кам'яні знаряддя для розколювання устриць. Учені зазначають, що така поведінка була вперше зафіксована в цій групі, пише IFLScience.

Спостереження за макаками на острові вели протягом 10 років, але вперше вони взяли в кам'яні знаряддя під час пандемії COVID-19.

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На думку дослідників, дві вищезгадані події пов'язані між собою. Річ у тім, що острів у східному Таїланді є популярним туристичним місцем, у якому люди часто годували мавп під час своїх візитів на острів. Але під час пандемії на острів було заборонено пускати туристів, тому мавпам довелося пристосовуватися до нової реальності й шукати інші способи отримання їжі.

Так довгохвості макаки стали ще одним видом приматів, які не є людиноподібними та використовували кам'яні знаряддя для добування їжі. До цього списку також входить і інший вид макак — бірманська довгохвоста макака.

У 2023 році команда вчених бачила, як макаки кидають каміння, що є одним із видів застосування каміння для отримання їжі. Дослідники назвали цю техніку "ударом молотком".

У межах дослідження команда вела спостереження за 17 дорослими особинами, які почали використовувати кам'яні знаряддя. Дослідження показало, що 15 із 17 макак, які використовували кам'яні інструменти, були самцями.

Учені також звернули увагу на те, що мавпи використовували каміння переважно поодинці.

Експерти не виключають, що тепер, коли заборони відвідування острова скасовано, мавпи можуть повернутися до своєї звичнішої поведінки, закинувши свої кам'яні інструменти.

Нагадаємо, фотограф зафіксував унікальну поїздку макаки верхи на олені. Природа любить дивувати нас найнезвичайнішими міжвидовими союзами, і цього разу фотографу вдалося сфотографувати макаку, яка вправляється в їзді на оленях.