Повстання мавп. Фотограф зафіксував унікальну поїздку макаки верхи на олені (фото)

Природа любить дивувати нас найнезвичайнішими міжвидовими союзами, і цього разу фотографу вдалося сфотографувати макаку, яка вправляється в їзді на оленях.

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Макаки — самі по собі інтригуючі істоти, і, схоже, у них є не менш інтригуючі хобі, які вони рідко демонструють. На нещодавній фотографії Ацуюкі Осіма, зробленій на острові Якусіма в Японії, зображена макака, яка застрибнула на спину оленя сіка. Ще більш дивно те, що це не перший випадок, коли макаки були помічені верхи на оленях. Хоча це може здатися грайливою поведінкою, насправді в цій історії є щось більше, пише ScienceAlert.

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Макаки та олені сіка є корінними жителями Японії і живуть поруч один з одним вже довгий час. Ба більше, між ними встановилися взаємні відносини, які йдуть на користь обом сторонам. Суть їхнього дивовижного союзу полягає в наступному: макаки часто кидають з високих дерев фрукти, які олені, що знаходяться на землі, із задоволенням поїдають. Також, макаки доглядають за оленями, застрибуючи їм на спину, щоб здерти всіх докучливих комах, а ті, своєю чергою, з вітерцем і зручністю доставляють їх у віддалені куточки їхніх місць проживання. Це досить унікальний і взаємовигідний у природі союз таких різних видів.

Однак іноді макаки можуть проявляти й більш нахабну поведінку. Наприклад, у шлюбний сезон спостерігалися випадки, коли макаки намагалися спаровуватися з оленями. На щастя, у випадку з фотографією, яку вдалося зробити Осімі, жодних міжвидових шлюбних ігор у цей момент не відбувалося. Натомість, фотографу вдалося зафіксувати вкрай рідкісне, вражаюче і трохи страхітливе видовище. Адже якщо Голлівуд і навчив нас чогось, так це того, що мавпа верхи на тварині — це знамення майбутнього повстання приматів і краху людської цивілізації. На щастя, такі моторошні сценарії в найближчому нашому майбутньому залишаться тільки в нас в уяві та на екранах кінотеатрів.

Унікальне фото, що стало одним із 16 найкращих цього року на конкурсі Wildlife Photographer of the Year Фото: Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year 2023

Неймовірний знімок Осіми "Лісове родео" був визнаний одним із 16 найкращих цього року на конкурсі Wildlife Photographer of the Year, організованому Музеєм природної історії в Лондоні. У конкурсі беруть участь майже 50 000 робіт з 95 країн світу, що не може не тішити, підкреслюючи гігантське розмаїття природних красот, які оточують нас щодня. Охочі побачити відібрані фотографії зможуть подивитися на них на виставці в Лондоні починаючи з 13 жовтня. Переможці будуть оголошені за кілька днів до цього, 10 жовтня.

Відео, що демонструє незвичайний процес осідлання оленя макакою

По суті, світ дикої природи сповнений сюрпризів, і ці взаємини макак і оленів — свідоцтво несподіваних союзів, припасених природою для загального процвітання різних видів. Вони нагадують нам про красу, складність, а подекуди й гумористичні сторони світу природи. А завдяки об'єктивам талановитих фотографів ми отримуємо змогу спостерігати за цим видовищем з першого ряду, при цьому без необхідності пропливати безкраї простори океанів і продиратися крізь найщільніші зарості джунглів.

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