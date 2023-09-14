Восстание обезьян. Фотограф запечатлел уникальную поездку макаки верхом на олене (фото)

Природа любит удивлять нас самыми необычными межвидовыми союзами и в этот раз фотографу удалось запечатлеть макаку, упражняющуюся в езде на оленях.

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Макаки – сами по себе интригующие существа, и, похоже, у них есть не менее интригующие хобби, которые они редко демонструют. На недавней фотографии Ацуюки Осима, сделанной на острове Якусима в Японии, запечатлена макака, запрыгнувшая на спину оленя сика. Еще более удивительно то, что это не первый случай, когда макаки были замечены верхом на оленях. Хотя это может показаться игривым поведением, на самом деле в этой истории есть нечто большее, пишет ScienceAlert.

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Макаки и олени сика являются коренными жителями Японии и живут рядом друг с другом уже долгое время. Более того, между ними установились взаимные отношения, которые идут ни пользу обеим сторонам. Суть их удивительно союза состоит в следующем: макаки часто бросают с высоких деревьев фрукты, которые олени, находящиеся на земле, с удовольствием поедают. Также, макаки ухаживают за оленями, запрыгивая им на спину, чтобы содрать всех надоедливых насекомых, а те, в свою очередь, с ветерком и удобством доставляют их в отдаленные уголки их мест обитаний. Это довольно уникальный и взаимовыгодный в природе союз таких разных видов.

Однако иногда макаки могут проявлять и более нахальное поведение. Например, в брачный сезон наблюдались случаи, когда макаки пытались спариваться с оленями. К счастью, в случае с фотографией, которую удалось сделать Осиме, никаких межвидовых брачных игр в этот момент не происходило. Вместо этого, фотографу удалось запечатлеть крайне редкое, впечатляющие и немного ужасающее зрелище. Ведь если Голливуд и научил нас чему-то, так это тому, что обезьяна верхом на животном – это знамение будущего восстания приматов и краха человеческой цивилизации. К счастью, такие жуткие сценарии в ближайшем нашем будущем останутся только у нас в воображении и на экранах кинотеатров.

Уникальное фото, ставшее одним из 16 лучших в этом году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year Фото: Atsuyuki Ohshima/Wildlife Photographer of the Year 2023

Невероятный снимок Осимы "Лесное родео" был признан одним из 16 лучших в этом году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year, организованном Музеем естественной истории в Лондоне. В конкурсе участвуют почти 50 000 работ из 95 стран мира, что не может не радовать, подчеркивая гигантское разнообразие естественных красот, окружающих нас каждый день. Желающие увидеть отобранные фотографии смогут посмотреть на них на выставке в Лондоне начиная с 13 октября. Победители будут объявлены за несколько дней до этого, 10 октября.

Видео, демонстрирующее необычный процесс оседлания оленя макакой

По сути, мир дикой природы полон сюрпризов, и эти взаимоотношения макак и оленей — свидетельство неожиданных союзов, припасенных природой для общего процветания различных видов. Они напоминают нам о красоте, сложности, а иногда и юмористических сторонах мира природы. А благодаря объективам талантливых фотографов мы получаем возможность наблюдать за этим зрелищем из первого ряда, при этом без необходимости проплывать бескрайние просторы океанов и продираться через самые плотные заросли джунглей.

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