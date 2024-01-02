Перший метеорний потік 2024 року: коли в січні спостерігати Квадрантиди (фото)

Під час піку метеорного потоку можна буде побачити до 120 падаючих метеорів.

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Земля щороку проходить через метеорний потік Квадрантиди з 28 грудня по 7 січня. Але пік активності цього астрономічного явища настає в ніч із 3 на 4 січня, пише Live Science.

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Метеорні потоки, які ще називають "падаючими зірками", є звичайним астрономічним явищем. Коли маленькі кам'янисті частинки врізаються в атмосферу Землі, то вони згорають там через високу швидкість і тертя та залишають за собою яскраві смуги світла. Це відбувається через те, що метеори нагріваються і виділяють енергію, яку видно у вигляді світла.

Здебільшого метеорні потоки являють собою уламки комет, які під час зближення із Сонцем тануть, адже це крижані тіла, і скидають частину речовини в космос. Ці кам'янисті частинки потім літають навколо Сонця, і Земля проходить крізь них у різні пори року. При цьому в атмосферу Землі потрапляють метеори з різних метеорних потоків.

Перший метеорний потік 2024 року називається Квадрантіди і пік його активності настане в ніч із 3 на 4 січня. Найбільше "падаючих зірок", до 120 на годину, можна буде побачити в нічному небі за кілька годин до світанку.

Астрономи вважають, що метеорний потік Квадрантиди виник не внаслідок танення комети, а є уламками астероїда під назвою 2003 EH1, виявленого 21 рік тому. Цей космічний камінь робить повний оберт навколо Сонця за 5,5 років.

Земля щороку проходить через метеорний потік Квадрантиди з 28 грудня по 7 січня. Але пік активності цього астрономічного явища настає в ніч з 3 на 4 січня Фото: Live Science

Метеорні потоки отримують свої назви переважно на честь сузір'я, з боку якого вони прилітають на Землю. Назву Квадрантиди метеорний потік отримав на честь сузір'я Стінний Квадрант, хоча воно більше не вважається сузір'ям.

Перший метеорний потік року завжди видно тільки жителям північної півкулі Землі, і вчені вважають, що цього року Квадрантиди можуть стати найсильнішим метеорним потоком. Найцікавіше, що пік активності "зірок, що падають" триватиме впродовж кількох годин і продовжиться навіть після сходу Сонця, але в цьому разі метеори, що падають, буде дуже складно побачити.

Відомо, що під час піку активності потоку Квадрантиди в нічному небі виникають яскраві вогняні кулі, але їх не так і багато, адже здебільшого цей метеорний потік є більш тьмяним, порівняно з іншими подібними явищами. Спостереження за метеорним потоком може завадити занадто яскравий Місяць, але все ж таки, як вважають вчені, найяскравіші згораючі метеори буде добре видно.

Як уже писав Фокус, космічний апарат NASA збирається "приземлитися" на Сонце. Сонячний зонд "Паркер" підлетить до Сонця на рекордну відстань з рекордною швидкістю.

Також Фокус писав про те, що таке просторово-часовий континуум. Люди сприймають час і простір як окремі поняття, але якщо говорити про умови, близькі до швидкості світла, то виявиться, що їх потрібно з'єднати.