Пташиний грип почав заражати білих ведмедів: зафіксовано перший летальний випадок

Експерти кажуть, що пташиний грип дістався найвіддаленіших куточків планети.

Related video

На долю білих ведмедів, за останні роки, випало чимало лиха, до якого тепер можна додати і пташиний грип, пише Futurism.

Офіційні особи Аляски підтвердили, що білий ведмідь помер від високопатогенного грипу птахів (ВГП), а якщо точніше то від його штаму під назвою EA H5N1. За весь минулий рік дані свідчили про те, що від небезпечної інфекції гинули переважно птахи, серед яких відомий білоголовий орлан, а також була одна руда лисиця.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Але офіційно підтверджена смерть білого ведмедя на Алясці свідчить про те, що вірус уже дістався найвіддаленіших куточків планети. Також це свідчить про те, що навіть великі ссавці, такі як білі ведмеді, не застраховані від пташиного грипу. Зазначається, що спалах цього грипу почався 2021 року.

"Це перший випадок смерті білого ведмедя від пташиного грипу", — каже ветеринар штату Аляска Боб Герлах.

За його словами, білий ведмідь, чий вид перебуває під загрозою зникнення, можливо, міг з'їсти заражену птицю. Щоправда, ветеринар не виключає, що тварина могла заразитися вірусом якимось іншим і поки що невідомим способом.

"Якщо птах помер від пташиного грипу, а його тіло замерзло через низьку температуру, вірус міг зберігатися в ньому якийсь час", — підтверджує експерт.

Останні три роки пташиний грип сіє хаос по всьому світу, оскільки початок спалаху збігся з початком пандемії COVID-19. Саме через це грип не потрапив у заголовки світових ЗМІ, але проте сильно вдарив по птахівництву, скоротив популяції в дикій природі й дістався до деяких ссавців, таких як лисиці, кішки.

Також були повідомлення про те, що пташиний грип забрав життя і невеликої кількості людей, які мали тісний контакт із птахами. Незважаючи на це, ризик для людей все ще залишається досить низьким.

Для того, щоб стримати поширення вірусу птахофабрики змушені вдаватися до вибракування великої кількості птахів, які можуть бути заражені.

Нагадаємо, у ВООЗ уже заявляли про те, що людство має бути готовим до нової пандемії — пташиного грипу. У Всесвітній організації охорони здоров'я передбачають, що після мутації він може почати передаватися між людьми.