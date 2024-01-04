Таємниця Лавового поля Сноу-Шу: на кадрі з космосу видно каву і какао віком у мільйони років

Нові знімки проливають світло на таємниці цієї вулканічної області на півночі Британської Колумбії, особливості якої видно навіть із космосу.

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На північному заході Канади розташована дивовижна вулканічна область, що отримала назву на честь деяких улюблених людством зимових речей. Ця область має назву Лавове поле Сноу-Шу і відома такими пам'ятками, як Кава і Какао — місцеві кратери, які є частиною вулканічного комплексу гори Едзіза в Британській Колумбії, пише SciTechDaily.

Вченим відомо, що шлакові конуси, стратовулкани та лавові куполи в цій області утворилися в результаті серії вивержень, що відбувалися тут протягом декількох мільйонів років. Дивовижний кадр цієї місцевості був зроблений OLI-2 (Operational Land Imager-2) супутника Landsat 9: на кадрі видно стратовулкан Едзіза із заповненою льодом вершинною кальдерою, що утворився близько мільйона років тому. Висота цієї гори становить 2786 метрів, а тому заслужено є одним із найвищих вулканів Канади. До слова, схили Едзізи ще близько 10 000 років тому були джерелом обсидіану, яким торгували на регіональному рівні.

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Лавове поле Сноу-Шу простягається на південь і південний захід від Крижаного піка і є одним із наймолодших об'єктів вулканічного комплексу Едзіза. Вчені вважають, що лавове поле було утворено внаслідок крайнього вулканічного циклу за останні 20 000 років.

Базальтовий простір лавового поля підкреслюють кілька шлакових конусів, серед яких кратер Кава і кратер Какао — вони отримали свою назву через насичені коричневі відтінки. Утім, на новому фото, зробленому з космосу, колір скель прихований під білим снігом.

Науковці зазначають, що ця лавова область є віддаленою і дикою місцевістю і розташовується на території провінційного парку гори Едзіза. Місцева влада заборонила вхід до парку на авто, а тому дістатися до цього дивовижного місця можна лише пішки або на гідролітаку. Дослідники також виявили, що ця дивовижна місцевість стала домівкою для диких тварин, як-от лосі, карибу та ведмеді гризлі.

Крім того, Лавове поле Сноу-Шу є об'єктом дослідження геологів, оскільки їх цікавлять місцеві потоки лави. Вчені вивчають охолоджену льодом лаву і сподіваються, що це допоможе оцінити минулу товщину льоду в інших вулканічних регіонах Землі.

Раніше Фокус писав про те, що чому на фото з космосу Земля виглядає як водний світ.