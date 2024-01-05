З чорними очима і "плащем" із тисяч дітей: зроблено рідкісні кадри глибоководного кальмара (відео)

Дослідникам вдалося зняти дивовижний момент, як головоногий молюск подорожує в океані, тягнучи за собою дітей, які ще не вилупилися.

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Океан покриває понад 70% поверхні Землі та все ще залишається одним із найменш вивчених місць на планеті. Особливо покрито таємницею те, що відбувається глибоко в океані — в його найтемніших і найхолодніших водах, пише Live Science.

Цього разу вченим вдалося сфотографувати рідкісного глибоководного чорноокого кальмара (Gonatus onyx), що борознить океан біля узбережжя Коста-Рики. Відомо, що деякі види кальмарів висаджують яйця, чорноокий кальмар якраз належить до них. На кадрах видно, як він пливе в товщі води й тягне за собою кладку з тисячами нащадків, що не вилупилися, підвішених "на гачках" на його руках.

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Дивовижні кадри того, як чорноокий кальмар мандрує з дітьми в океані та плескає плавниками, щоб продовжувати рухатися, було знято вченими з Інституту океану Шмідта, які й організували експедицію.

Зазначимо, що морські біологи вже давно припускали, що чорноокі кальмари та інші види головоногих молюсків відкладають яйця групами на дні океану, надаючи їм можливість розвиватися й вилуплюватися незалежно. Однак у 2001 році все змінилося, коли науковому співробітнику Науково-дослідного інституту акваріумів Монтерей-Бей (MBARI) Бреду Сейбелу вдалося спостерігати за чорнооким кальмаром, який висиджував мішок з яйцями в каньйоні Монтерей, біля узбережжя Каліфорнії.

У 2005 році Сейбелу з колегами вдалося описати поведінку самок чорноокого кальмара, які насиджують яйця і несуть у воді близько 3000 одиниць, поки молоді особини не вилупляться і не попливуть. Відомо, що кальмари використовують свої руки, щоб прокачувати свіжу воду через яєчну масу, передбачається, що саме це допомагає їм забезпечувати яйця необхідним киснем.

Зазначимо, що чорноокі кальмари є одними з найпоширеніших головоногих молюсків у Тихому й Атлантичному океанах. Вченим відомо, що в північній частині Тихого океану чорноокі кальмари зазвичай мешкають на глибині близько 1900 метрів.

Відомо, що представники цього виду мають нейтральну плавучість — простими словами, їм не потрібно ніяких зусиль, щоб плавати. Водночас кальмари, що відкладають, не можуть плавати дуже швидко, а тому стають легкою здобиччю для морських ссавців.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, який кальмар є найбільшим на Землі.