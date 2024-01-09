Їсти чи не їсти: вчені розповіли про шкоду натурального цукру

Цукор є незамінним інгредієнтом для мільйонів людей, а суперечки про переваги натуральних цукрів порівняно з традиційним набирають дедалі більших обертів. Але вчені розповіли, як йдуть справи насправді.

Related video

Останні дослідження вчених змушують звернути увагу на солодкий бік нашого раціону, особливо на натуральні підсолоджувачі, такі як мед, кленовий сироп і нектар агави. Незважаючи на те, що ці підсолоджувачі були удостоєні похвали за їхню "натуральність", вони не так вже й сильно відрізняються від звичайного столового цукру, як нам може здатися, пише Verywell Health.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Багато людей відомі своєю тягою до солодкого і в середньому споживають понад 17 чайних ложок цукру на день, що набагато перевищує рекомендовану норму. У той час як фрукти і молоко містять цукри природного походження, додані цукри, до яких відносяться як столовий, так і так звані "натуральні" підсолоджувачі, є тими, що вводяться в процесі обробки або приготування їжі.

Експерти Френк Ху з Гарварду та Крістофер Гарднер зі Стенфорду, зазначають, що хоча натуральні підсолоджувачі можуть мати трохи нижчий глікемічний індекс і містити деякі поживні речовини, вони не набагато корисніші за звичайний столовий цукор. Ба більше, надмірне вживання будь-якого його виду може призвести до проблем зі здоров'ям.

Незважаючи на "ореол здоров'я" навколо натуральних підсолоджувачів, вони все одно є доданими цукрами. Наприклад, нектар агави солодший, ніж столовий цукор, тому ви можете використовувати його менше, але це не робить його більш здоровим варіантом. Мед, відомий своїми антиоксидантними властивостями, впливає на рівень цукру в крові та запалення так само, як білий тростинний цукор і кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози.

Утім, експерти в галузі харчування вважають, що не всі цукри шкідливі. Уся справа в джерелі та кількості споживаного цукру. Фрукти, наприклад, є більш корисними джерелами цукру, оскільки вони також містять клітковину, вітаміни і мінерали. Навпаки, рідкі його варіанти, такі як підсолоджувачі в газованій воді, швидко всмоктуються, спричиняючи стрибки цукру в крові.

Повністю відмовитися від нього — теж не вихід. Нашому організму необхідні вуглеводи з таких джерел, як незбиране зерно, фрукти та овочі, для отримання енергії. Відмова від усіх цукрів може означати нестачу цих найважливіших поживних речовин. Річ зовсім не в тому, щоб оголосити всі цукри шкідливими, а в тому, щоб контролювати їхню кількість і обирати більш корисні джерела.

У підсумку, хоча вибір на користь натуральних підсолоджувачів може здатися більш здоровим, вони не сильно відрізняються від столового цукру за впливом на здоров'я, кажуть експерти. Його збалансоване споживання, вибір більш здорових джерел і розуміння ролі підсолоджувачів у нашому раціоні — це ключ до підтримки здорового способу життя.

Раніше Фокус писав про те, що аспартам пов'язали з ризиком розвитку раку. ВООЗ і Міжнародне агентство з дослідження раку визнали аспартам "можливо канцерогенним для людини".

Також Фокус писав про те, чи дійсно аспартам викликає рак. Популярний підсолоджувач тепер перебуває під пильним оком систем охорони здоров'я і вчених у всьому світі, а про вплив ярлика "можливого канцерогену" на індустрію дієтичних напоїв і споживачів нам ще належить дізнатися.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.