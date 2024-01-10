Помилково знайдена унікальна галактика: у нинішньому Всесвіті немає нічого подібного

Дослідники кажуть, що об'єкт залишався невидимим і був знайдений завдяки щасливому випадку.

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У Всесвіті всюди ховаються "невидимі" галактики, одну з яких вдалося виявити абсолютно випадково, пише Inverse.

Співробітники Національної радіоастрономічної обсерваторії в Грін-Бенк ввели неправильні координати в межах недавнього огляду нічного неба. Міжнародна команда вчених шукала нейтральний газоподібний водень у дуже тьмяних галактиках. Помилка дозволила астрономам наштовхнутися на дивний об'єкт.

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Після аналізу даних з'ясувалося, що параболічний радіотелескоп виявив об'єкт, який назвали J0613+52, його не бачив ще жоден телескоп. Об'єкт залишався весь цей час прихованим, оскільки в ньому не було помітного зоряного світла. Але цей недолік об'єкт компенсує наявністю закрученого газу.

Для формування зірок у космосі необхідна гравітація, але іноді, і її виявляється замало. Замість того, щоб збиратися в зірки, газоподібний зоряний матеріал воліє просто кружляти, як гігантський суп. Іноді, він буває занадто рідкий для того, щоб перетворитися на видиму, наповнену зірками галактику.

Ізольована від своїх побратимів галактика J0613+52 може виявитися первинною галактикою, яку вперше було знайдено відносно недалеко від нас.

"Спершу ми виявили невідповідності в даних телескопа Грін-Бенк і радіотелескопа Нансай для одного конкретного об'єкта. Придивившись до нього ми виявили, що помилилися в координатах. Тоді виникло інше питання, що ж ми насправді виявили?" — каже старший науковий співробітник обсерваторії Карен О'Ніл.

Астрономи побачили концентрацію газоподібного водню, але поблизу не було жодної відомої тьмяної галактики. Натомість радіодані показували, що матеріал був присутній удосталь і був організований як спіральна галактика.

За словами О'Ніл об'єкт J0613+52, розміром з галактику, настільки розріджений, що зірки просто не можуть там сформуватися. Ситуація ускладнюється тим, що J0613+52 розташована на такій ділянці космосу, де поблизу немає інших галактик, які б проносилися повз і допомагали створювати зірки.

На знімку об'єкт J0613+52 позначений райдужною плямою. Ці кольори були додані на знімок, щоб відобразити, як рухається газ та інший матеріал у галактиці. Наприклад, червоний колір на знімку показує, що матеріал віддаляється, а синій — наближається до глядача.

"Що дійсно впадає в око в цій галактиці, то це те, що вона являє собою звичайну спіраль", — підкреслює О'Ніл.

Астрономи вважають, що відшукали прототип галактик, які були поширені в ранньому космосі. Іншими словами, у сучасному Всесвіті майже немає нічого схожого на об'єкт J0613+52, тому астрономи мають намір вивчити його більш детально найближчим часом.

Нагадаємо, величезна галактика з раннього Всесвіту виявилася зовсім іншим об'єктом. Іноді вчені не зовсім правильно інтерпретують світло, отримане з найвіддаленіших місць у Всесвіті.