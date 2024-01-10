Неймовірно злагоджена робота. Горбаті кити в Антарктиді створили ідеальну спіраль Фібоначчі (відео)

Дослідник зняв дивовижні кадри годування морських гігантів із дрона, коли вони використовували сітки з бульбашок для полювання.

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Полярному фотографу Піту ван ден Бембу під час експедиції в Антарктиді вдалося сфотографувати напрочуд злагоджену роботу двох горбатих китів під час годування. На кадрах видно, що морські гіганти годуються, використовуючи техніку бульбашкової мережі, пише IFLScience.

Техніка годування горбатих китів (Megaptera novaeangliae) за допомогою бульбашок передбачає, що вони пірнають під свою здобич, а потім використовують дихала, щоб утворювати бульбашки. У результаті їм вдається створити своєрідні сітки, а потім ловити рибу ближче до поверхні. Дані Національного морського заповідника свідчать про те, що горбаті кити також відомі як "ковтачі". Простими словами, вони підіймаються на поверхню з широко відкритою пащею і заковтують буквально все, що трапляється на їхньому шляху, зокрема й рибу, яка потрапила в "бульбашкові сітки".

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Однак нові кадри привернули увагу дослідників не тільки бульбашковими мережами, на відео видно, що морським гігантам також вдалося створити ідеальну спіраль Фібоначчі, також відому як золота спіраль. У геометрії спіраль Фібоначчі являє собою послідовність з'єднаних чвертей кіл, вписаних усередині масивів квадратів зі сторонами, що дорівнюють числам Фібоначчі.

Дослідники припускають, що це явище цілком звичайне для світу природи й зустрічається в соснових шишках і багатьох інших фруктах і овочах. За словами автора відео, насправді саме ідеально виконана форма спіралі Фібоначчі та зробила цю подію "настільки неймовірною".

Зазначимо, що подібна поведінка китів є надзвичайно складним процесом, оскільки складається з розрахунку часу, координації рухів, спілкування і командної роботи. Вчені зазначають, що подібна поведінка китів підкреслює, наскільки розумними є ці морські гіганти. До слова, попереднє дослідження вчених показало, що цієї дивовижної техніки бульбашкових сіток можна навчитися, що свідчить про те, що далеко не всі горбаті кити на це здатні.

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