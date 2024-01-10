З'ясувалося, як з'являються нові зірки на краю галактик: 18 років це було загадкою (фото)

Астрономи довго не могли виявити структури, що відповідають за утворення зірок, але нарешті їм це вдалося.

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Про процес появи нових зірок добре відомо, коли він відбувається в густонаселених центрах галактик. Але коли на порожніх околицях галактик народжуються нові зірки, то це потребує нового пояснення. Група астрономів на 243-х зборах Американського астрономічного товариства оголосила про те, що вони вперше виявили унікальні молекулярні хмари, які призводять до появи нових зірок на околицях галактик. Цю загадку намагалися вирішити 18 років, пише Universe Today.

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У 2005 році орбітальний космічний телескоп GALEX виявив на околицях різних галактик велику кількість дуже молодих зірок, що було несподіваним відкриттям. Відтоді астрономи шукали в цих регіонах молекулярні хмари, з яких народжуються зірки, але не могли їх виявити. Але тепер їм це вдалося.

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Звичайний процес появи зірок полягає в тому, що атомарний газ під впливом гравітації об'єднується й утворює газову хмару, яка починає стискатися. Що щільнішою стає хмара, то швидше окремі атоми об'єднуються в молекули і хмара стає молекулярною, що є основою для появи нової зірки. Як пояснюють учені, у центрі газових молекулярних хмар знаходяться дуже щільні ядра, які оточені менш щільним газом. Саме зі щільних ядер і народжуються нові зірки.

Але 18 років тому астрономи виявили дуже молоді зірки на краю далеких галактик, але жодних молекулярних хмар поруч вони не знайшли, що було дуже дивно. Тепер же вчені з'ясували, чому тоді не були виявлені молекулярні хмари. Річ у тім, що зовнішня оболонка цих хмар була майже невидима, що ускладнило їхню ідентифікацію.

За допомогою більш сучасних телескопів астрономи також не побачили зовнішню оболонку хмар, але зате виявили їхні ядра. Зокрема, це стосується околиць галактики M83, де було виявлено 23 ядра молекулярних хмар Фото: Universe Today

За допомогою більш сучасних телескопів астрономи також не побачили зовнішню оболонку хмар, але зате виявили їхні ядра. Зокрема, це стосується околиць галактики M83, де було виявлено 23 ядра молекулярних хмар.

За словами вчених, ці структури відрізняються від своїх податків, які можна побачити в центрах галактик, але найголовніше, що джерело появи нових зірок на околицях галактик було знайдено. Таким чином було розгадано 18-річну загадку, але дослідження виявило ще одну загадку.

Там, де вчені виявили ядра молекулярних хмар, вони знайшли дуже велику концентрацію атомарного газу порівняно зі спостережуваною кількістю молекулярного газу. Наразі достеменно не відомо, чому атомарний газ не перетворюється на молекулярний газ у віддаленому регіоні галактики M83. Щоб це з'ясувати, потрібно провести нові спостереження, кажуть астрономи.

Як уже писав Фокус, схожа на Юпітер планета приховувала великий секрет довжиною 560 000 км. Нове дослідження давно відомої далекої планети дало змогу виявити, що цей світ деякою мірою схожий на комету.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли пояснити природу загадкової особливості, виявленої в залишку наднової Кассіопея А. До речі, ця газова хмара має ширину 10 світлових років.