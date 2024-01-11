Зірки порушують теорію відносності Ейнштейна: у космосі виявлено гравітаційну аномалію

Учені вважають, що вони виявили ознаки невідповідності сучасних законів фізики в русі віддалених одна від одної, але пов'язаних в одній системі, подвійних зірок.

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Згідно з дослідженням, опублікованим у виданні The Astrophysical Journal, вчені виявили в системах подвійних зірок ознаки гравітаційної аномалії, яка не відповідає теорії відносності Ейнштейна, пише ScienceAlert.

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Головною теорією, яка пояснює природу гравітації, є загальна теорія відносності Альберта Ейнштейна, що описує, як гравітація викривляє тканину простору-часу. Але у Всесвіті існує багато моментів, які знаменита теорія пояснити не в силах. Наприклад, теорія відносності не працює в центрах чорних діри, на ранніх етапах існування Всесвіту і погано поєднується з квантовою механікою.

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Теорія всього. Учені змогли об'єднати теорію відносності Ейнштейна і квантову механіку

Гравітаційна аномалія

Через це деякі фізики вважають, що гравітація працює не зовсім так, як передбачав Ейнштейн. Альтернативні теорії гравітації не є загальновизнаними, але іноді про них знову заходить мова, коли астрофізики знаходять щось незвичайне в космосі.

Автори нового дослідження виявили гравітаційну аномалію в системах із двох зірок, які сильно віддалені одна від одної. Ця аномалія, що виникає при низькому прискоренні, знову кинула виклик теорії відносності Ейнштейна.

Вчені провели спостереження за майже 2500 подвійних зоряних систем, де дві зірки сильно віддалені одна від одної, і дійшли висновку, що стандартна гравітація порушується в певних точках усередині цих систем. Ці гравітаційні аномалії були виявлені під час вивчення орбітальних рухів зірок. Автори дослідження ще в середині минулого року припустили, що їхнє відкриття є доказом альтернативної теорії гравітації під назвою Модифікована ньютонівська динаміка або MOND.

Автори нового дослідження виявили гравітаційну аномалію в системах із двох зірок, які сильно віддалені одна від одної Фото: NASA

Але деякі вчені заявили, що насправді в цій аномалії немає нічого аномального, і так зване порушення гравітації пов'язане з впливом невидимих супутників подвійних зірок. Тобто, сильніше, ніж очікувалося, прискорення руху зірок, найімовірніше, були викликані гравітаційним впливом непомічених авторами дослідження об'єктів.

Вчені вирішили провести нові вимірювання, але вже в подвійних зоряних системах, де зірки розташовані близько одна до одної. Результати показали, що жодних порушень законів фізики в цьому випадку немає.

Аномалія порушує теорію відносності Ейнштейна

Автори дослідження представили результати нових спостережень за віддаленими одна від одної на 2000 астрономічних одиниць зірками в подвійних системах на початку цього року. Результати знову показали наявність підвищення швидкості руху зірок при низькому прискоренні, що суперечить законам класичної механіки. При цьому протиріччя виникали незалежно від того, як показало моделювання, присутня темна матерія чи ні.

Автори дослідження кажуть, що ця гравітаційна аномалія порушує закони Ньютона і теорію відносності Ейнштейна, тому її виявлення має величезні наслідки для космології та фізики. Також учені вважають, що стандартна космологічна модель Всесвіту, заснована на теорії відносності, здається, вже більше не є актуальною.

Хоча вчені визнають, що потрібно зібрати більше доказів того, що гравітація може працювати не так, як припускав Ейнштейн. А для цього потрібно провести більше спостережень за космосом.

Як уже писав Фокус, нові вимірювання щільності темної енергії, що відповідає за прискорене розширення Всесвіту, можуть натякати на існування невідомої фізики.

Також Фокус писав про одну з концепцій, що виникла завдяки теорії відносності Ейнштейна, тобто про просторово-часовий континуум і про те, що він собою являє.