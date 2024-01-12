Придатний для життя водний світ знаходиться недалеко від Землі: у планети свої особливості

Згідно з дослідженням, на поверхні екзопланети LHS 1140b може бути вода в рідкому вигляді і навіть умови для розвитку життя.

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Автори нового дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal Letters вважають, що на екзопланеті, розташованій на відстані 50 світлових років від нас, може бути рідка вода на поверхні. Тобто ця планета може бути придатним для життя водним світом і космічний телескоп Вебб може визначити, чи дійсно це так, пише Space.

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Астрономи проводили спостереження за планетою під назвою LHS 1140b за допомогою різних телескопів з моменту її відкриття 7 років тому. Цей світ обертається навколо невеликої і не дуже яскравої зірки на відстані 50 світлових років від нас.

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Як показали минулі спостереження, LHS 1140b є кам'янистою планетою, але в 1,7 раза більшою за Землю. Нове дослідження показує, що у планети не вистачає щільності, щоб бути просто кам'янистою, і вона або містить набагато більше води, ніж є на Землі, або в неї величезна атмосфера, що складається з таких легких хімічних елементів, як водень і гелій.

Поки що вчені не можуть точно сказати, чи дійсно ця планета є водним світом. Але вона перебуває в зоні населеності своєї зірки, а значить частина води може бути рідкою і знаходиться на поверхні. У цьому разі планета може бути придатною для життя.

Нове дослідження показує, що у планети не вистачає щільності, щоб бути просто кам'янистою, і вона або містить набагато більше води, ніж є на Землі, або в неї величезна атмосфера, що складається з таких легких хімічних елементів, як водень і гелій Фото: The Conversation

Вчені планують використати космічний телескоп Вебб, щоб точно визначити чи є LHS 1140b водним світом. Якщо це так, то наступні дослідження будуть присвячені пошукам позаземного життя на цій планеті. Автори дослідження кажуть, що в найближчому майбутньому у них може з'явитися непрямий доказ існування рідкої води на цій планеті. І це буде перше подібне відкриття.

Водночас відомо, що зірка LHS 1140, навколо якої обертається LHS 1140b, має приблизно в 5 разів менший розмір і масу, ніж наше Сонце. Тож попри те, що планета розташована в зоні населеності зірки, остання випромінює навряд чи достатньо енергії для створення придатних для життя умов.

Найцікавіше, що LHS 1140b обертається навколо зірки на відстані, яка в 4 рази менша, ніж та, що відділяє Меркурій від Сонця. Якщо на Меркурії дуже висока температура, яка не дозволяє існувати нічому живому, то екзопланета LHS 1140b навіть холодніша за Землю.

Багато років головною метою для пошуку позаземного життя були планети в системі TRAPPIST-1. Вони розташовані навіть ближче до Землі, ніж LHS 1140b, і мають схожий із Землею розмір. Три з семи планет системи обертаються навколо холоднішої за Сонце зірки, яка також у зоні населеності. Але вчені з'ясували, що зірка надто активна і її випромінювання найімовірніше знищило як атмосферу, так і можливу рідку воду на планетах.

Але зірка LHS 1140 набагато менш активна, ніж TRAPPIST-1, тому шанс на те, що на планеті LHS 1140b може бути рідка вода і навіть придатні для життя умови, залишається.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що Сонце вб'є нас усіх, але Земля отримає другий шанс. Дослідники кажуть, що навіть після смерті зірки наша планета знову зможе стати населеною.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили в космосі нову величезну структуру, яка складається з галактик, але її розмір суперечить космологічному принципу. Структура отримала назву Велике Кільце і має діаметр 1,3 млрд світлових років.