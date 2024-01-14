NASA показало свій революційний "тихий" надзвуковий літак X-59: що відомо (фото)

Новий літак призначений для подолання звукового бар'єру без оглушливих звукових ударів, які зазвичай виникають у цей момент.

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Після кількох років розробки NASA і компанія Lockheed Martin 12 січня показали готову версію надзвукового реактивного літака X-59. Цей літак здатний подолати звуковий бар'єр без сильного гуркоту, що виникає, коли літаки досягають надзвукової швидкості. Натомість літак видаватиме тихий звук, схожий на той, який виникає, коли зачиняються двері автомобіля. Цей реактивний літак може зробити революцію в надзвукових польотах і авіації загалом, пише Space.

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Презентація нового надзвукового літака X-59 відбулася на заводі компанії Lockheed Martin у Каліфорнії. Коли глядачі побачили новий літак з дуже витягнутою носовою частиною, то всі помітили відсутність переднього вікна, що є однією з особливостей X-59.

Презентація нового надзвукового літака X-59 відбулася на заводі компанії Lockheed Martin у Каліфорнії Фото: NASA

Те, що у цього літака немає переднього вікна, допомагає зменшити звуковий удар, створюваний літаком. Замість вікна літак оснащений системою eXternal Vision, що складається з камери та екрана в кабіні пілотів, який створює ефект доповненої реальності та дає змогу бачити, що знаходиться перед літаком.

Представники Lockheed Martin заявили, що завдяки співпраці з NASA, відкривається нова ера "тихих" надзвукових польотів.

Довжина X-59 становить 29 метрів, а розмах крила — 9 метрів Фото: NASA

Тепер X-59 готують до першого польоту, який має відбутися над житловими районами в США. У цьому випадку інженери зберуть дані про те, як люди на землі реагують на політ цього надзвукового літака і на той тихіший звук, який він створює під час подолання звукового бар'єру.

NASA і Lockheed Martin хочуть знову повернути в повітряний простір США надзвукові літаки, яким заборонено літати в цій країні багато десятиліть.

Але головна проблема надзвукових польотів полягає в тому, що під час подолання звукового бар'єру літак створює сильну ударну хвилю і гучний гуркіт. Довгий ніс літака зможе розсіювати цю ударну хвилю і в результаті буде виникати звук схожий на той, який виникає під час зачинення дверей автомобіля.

Довжина X-59 становить 29 метрів, а розмах крила — 9 метрів. Двигун літака створює тягу майже 10 тонн. Нагадуємо, що швидкість звуку становить 1224 км/год, а літак X-59 зможе розганятися до 1500 км/год на висоті майже 17 км.

Поки що дату першого польоту X-59 так і не оголосили. Але в разі успішного дебютного польоту NASA прагнутиме отримати дозвіл у Федерального управління цивільної авіації США на здійснення комерційних рейсів, завдяки яким політ на літаку стане набагато швидшим.

Варто сказати, що представлена версія X-59 є експериментальною і на її базі в разі успіху випробувань буде створено нові типи комерційних авіалайнерів.

Як уже писав Фокус, більш ефективний політ на Марс забезпечать нові двигуни. Автори нового дослідження пропонують хорошу альтернативу для хімічних ракетних рухових систем.

Також Фокус писав про те, що почалися нові космічні перегони між США і Китаєм, які стосуються першої в 21 столітті висадки астронавтів на Місяць.