Потужні "двигуни" під шкірою Землі: знайдено те, що робить Гімалаї такими високими (фото)

Дослідники виявили, що Індійська тектонічна плита розкололася надвоє під Тибетом — про це свідчать сейсмічні дані.

Related video

Не секрет, що двигуни, які спричиняють зростання найвищих гір у світі, мають працювати глибоко під шкірою планети. Геологи мають певне уявлення про механізми, що діють під Гімалаями, проте це питання все ще викликало безліч дискусій з приводу деталей того, як саме це відбувається, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчені поєднали дані попередніх досліджень з новим аналізом сейсмічних даних, зібраних по всьому південному Тибету, і новим поглядом на механізми, що діють глибоко під землею. У результаті вченим вдалося отримати дивовижне зображення титанічних сил, що діють під найвищими горами у світі та змушують Гімалаї рости.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати дослідження були представлені вченими з інститутів СШ і Китаю на конференції Американського геофізичного союзу в Сан-Франциско. У результаті вченим вдалося описати розпад Індійської континентальної плити, коли вона "розтирається" по основі Євразійської тектонічної плити, що знаходиться на її вершині.

Сьогодні вчені, як правило, використовують дві моделі для пояснення підйому Тибетського плато і Гімалайського хребта. Нове дослідження фактично є компромісом між цими двома моделями. Вчені в обох моделях визнають, що причиною підйомів є зіткнення шматків земної кори, що належать Індії та Євразії.

Відомо, що близько 60 мільйонів років тому Індійська плита була засунута під Євразійську, захоплена потоками розплавленої породи. Водночас євразійська суша поступово підіймалася вгору на плечах Індійської плити, тим самим створюючи найвищі гори на Землі.

Індійська плита розжарюється, занурюючись під Євразійську Фото: Getty Images

Однак проблема цієї теорії полягала в тому, що, зважаючи на щільність мантії й земної кори, досить плавуча Індійська континентальна плита не повинна була б занурюватися так легко. У результаті вчені припустили, що вона деформується: деякі її частини зморщуються і складаються, а інші опускаються і пірнають. У результаті цих двох припущень виникло безліч різних точок зору.

Нове дослідження поставило крапку в цій суперечці. Під час дослідження, проведеного під керівництвом Лінь Лю з Океанського університету Китаю, вчені зібрали дані про розщеплення поперечних хвиль з 94 широкосмугових сейсмічних станцій, розташованих у Тибеті. Далі вони об'єднали дані з Р-хвилями та отримали більш детальне уявлення про динаміку, що відбувається під шкірою планети.

Учені виявили, що Індійська плита не просто плавно хитається під Євразійською: вона фактично розділилася надвоє. Щільна основа відшаровується і занурюється в мантію Землі, тоді як легша верхня частина континентальної плити продовжує дрейфувати під поверхнею планети.

Зазначимо, вчені й раніше припускали, що подібний розвиток подій можливий. Однак тепер їм фактично вдалося отримати перші емпіричні докази того, що це дійсно відбувається.

Команда також зазначає, що їхні висновки узгоджуються з геологічними моделями, заснованими на обмеженості джерельної води, збагаченої гелієм-3, а також характером розломів і землетрусів на поверхні, які в сукупності підтверджують динаміку, передбачувану вченими.

Раніше Фокус писав про те, що які сили розривають Африку на частини: вчені дізналися, чому континент розділяється навпіл.