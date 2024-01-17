Пішли проти еволюції. Мільйони років тому жаби втратили зуби, але потім повернули їх знову

Дослідники вважають, що в процесі розвитку жаби не менше двох десятків разів втрачали зуби, але потім повертали їх знову.

Related video

У жаб надзвичайно складна історія із зубами: під час еволюції вони втрачали їх понад 20 разів, а потім повертали знову. То чи є у жаб зуби сьогодні? Відповідь — так, але те, де вони знаходяться і як використовуються земноводними, залежить від конкретного виду, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Чи є у жаб зуби?

За словами дослідників, науці відомий лише один вид жаб, що має справжні зуби на обох щелепах — це велика сумчаста жаба Gastrotheca guentheri. Цей вид уперше було описано ще 1882 року.

Щоб вважатися "справжніми зубами", кістки в роті повинні мати дентин і емаль, проте складність полягає в тому, що зуби жаб, як правило, розміром з піщинку, що вельми ускладнює виявлення. Ще однією перешкодою на шляху до виявлення справжніх зубів у Gastrotheca guentheri стало те, що тривалий час їх вважали вимерлими у своєму природному середовищі існування в хмарних лісах Колумбії та Еквадору.

На щастя, ці дивовижні істоти, що несуть ікру в задній сумці й вилуплюються як жаби, а не пуголовки, не вимерли. Вчені змогли провести комп'ютерну томографію представникам виду і виявили, що їхні верхній і нижній набори зубів дійсно містять дентин і емаль.

Відкриття виявилося вельми несподіваним, оскільки до моменту еволюції цього виду у земноводних вже не спостерігалося справжніх зубів протягом мільйонів років. До речі, це також поставило під сумнів ідею про те, що якщо складна ознака була загублена під час еволюції, вона більше не може повернутися до виду.

Який вигляд мають зуби жаб?

Передбачається, що G. Guentheri — єдина жаба з повним ротом справжніх зубів. Однак існує безліч інших видів, у яких зуби зустрічаються на верхній щелепі, а часом їх також можна зустріти на небі земноводного.

У шаблезубих жаб є верхньощелепні зуби та дивні іклоподібні виступи, що стирчать на нижній щелепі. Однак фактично ікла не є справжніми зубами, оскільки їм бракує дентинно-емалієвої структури справжніх зубів. Крім того, ці зуби виростають у земноводних лише один раз і губляться під час їхнього життя.

Верхньощелепні зуби Ceratophrys cranwelli у верхній частині статті Фото: Wikimedia Commons

Навіщо жабам зуби?

Жаби не використовують свої зуби для захисту. Часом вони можуть залучити їх під час травматичного спарювання. Водночас дослідження еволюційної втрати та набуття показали, що здебільшого жаби використовують зуби під час харчування.

За словами кандидата наук в університеті біологічного факультету Флориди в Музеї Флориди Деніела Палуха, наявність зубів дає змогу жабам захоплювати й утримувати здобич. Утім, мільйони років еволюції показують, що часом сильно модифікований язик жаб відіграє в цьому питанні куди важливішу роль.

Чи можемо ми побачити зуби жаби?

Найімовірніше — ні. На жаль, довжина зубів жаби, як правило, становить менше міліметра, а тому неозброєним оком людині буде досить складно їх розгледіти в пащі земноводного, навіть якщо нам вдасться зловити жабу і зазирнути їй прямо в рот.

Раніше Фокус писав про те що, жаб роками варили, щоб зрозуміти, чи можуть вони вистрибнути з окропу: все виявилося марно.