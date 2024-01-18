"Локшина" і "дошки для серфінгу": що знайшли телескопи на самих задвірках Всесвіту (фото)
Дослідники розповіли, який вигляд мали галактики в ранньому Всесвіті.
Астрономи зібрали воєдино дані про те, який вигляд мали молоді галактики в ранньому Всесвіті, пише IFLScience.
Під час своїх спостережень дослідники, інколи, бачать галактики у формі фрісбі або волейбольного м'яча, і що далі зазиратимемо в космос, то більш поширеними стають "фрісбі". Такі галактики більш плоскі, ніж ті, які можна спостерігати сьогодні, більшість із них має еліптичну або спіральну структуру.
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"Приблизно від 50 до 80% вивчених нами галактик здаються сплюсненими з двох сторін. У цей же час, галактики схожі на локшину або дошки для серфінгу, мабуть, були більш поширеними в ранньому Всесвіті. Такі галактики майже неможливо знайти десь поблизу з нами", — каже провідний автор, науковий співробітник проєкту "Хаббл" Вірадж Пандія.
Під час найвіддаленіших спостережень космічного телескопа "Габбл" було виявлено такі видовжені галактики. Пізніше телескоп Джеймса Вебба підтвердив ці спостереження, а також показав, що ще більш далекі галактики мають таку ж форму.
Тепер учені намагаються зрозуміти, яким чином формувалися ці галактики, що отримали таку незвичайну форму.
"Річ у тім, що в ранньому Всесвіті у галактик було набагато менше часу для зростання. Нам належить багато чого проаналізувати, тепер необхідно вивчити, як форма галактик пов'язана з їхнім минулим", — говорить співавтор дослідження і науковий співробітник NASA "Габбл" Картейк Айер.
За словами дослідників, наука все ще небагато знає про такі далекі космічні об'єкти. Телескоп Вебба може зазирнути далі і виявити велику кількість ранніх галактик.
"Це всього лише перші результати. Нам необхідно зазирнути глибше в космос, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, і ми дуже натхнені цими першими результатами", — каже співавтор Елізабет МакГрат.
Нагадаємо, телескоп Габбл став свідком космічної катастрофи. Дослідники з NASA отримали знімок двох галактик, які ось-ось зіткнуться одна з одною.