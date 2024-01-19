Війни, смерть і криза Землі. Годинник Судного Дня буде оновлено наступного тижня

Зовсім скоро людство дізнається, чи наблизилися ми до повного самознищення, чи у людей все ж є шанс.

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Минулого року Годинник Судного дня завмер на позначці 90 секунд до опівночі, проте вже наступного тижня він має всі шанси наблизити людство до тотального самознищення. Причиною тому дослідники називають війни та кліматичні катастрофи, з якими зіткнувся світ, пише Daily Mail.

Годинник судного дня являє собою символічний відлік часу до опівночі, фактично він є відображенням того, як антропогенні глобальні катастрофи наближають людство до повного самознищення.

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Що таке годинник Судного дня

Годинник Судного дня являє собою символічний годинник, що показує, наскільки близький світ до антропогенної глобальної катастрофи, яка його погубить. Щороку годинник оновлюється на підставі думки експертів про те, наскільки людство наблизилося або віддалилося від повного знищення ("опівночі").

Що ближче стрілки годинника до опівночі, то ближче катастрофа, що насувається на людство. Якщо ж стрілки годинника навпаки, віддаляться від опівночі, це означатиме, що за останній рік людству вдалося знизити ризики. Утім, у деякі роки стрілки Годинника Судного дня і зовсім не рухалися, що свідчить про стабільність ситуації — так було у 2021 і 2022 роках.

Час на Годиннику Судного дня встановлюється Бюлетенем учених-атомників — некомерційна організація, що базується в Чикаго і видає академічний журнал. Зазначимо, що оновлення Годинника Судного дня є символічною подією, оскільки годинник не справжній. Однак під час оновлення часу дослідники все ж використовують фізичну модель, щоб показати, чи рухалися стрілки годинника і якщо так, то як.

Коли оновлюється Годинник Судного дня

Кожного січня Бюлетень учених-атомників публікує щорічне оновлення Годинника Судного дня. У 2024 році стрілки годинника оновляться о 10:00 за східним стандартним часом (15:00 за Гринвічем) у вівторок, 23 січня.

Переведення стрілок Годинника Судного дня також покажуть у прямій трансляції на YouTube-каналі та вебсайті Bulletin of the Atomic Sciences.

Історія Годинника Судного дня

Годинник Судного дня вперше з'явився в червні 1947 року, коли американського художника Мартіла Лангдорфа найняли для розроблення нової обкладинки журналу "Бюлетень вчених-атомників". Тоді організація хотіла використати яскраву обкладинку, щоб налякати та напоумити суспільство.

Зазначимо, що всі ці події розвивалися на тлі суспільного страху навколо атомної війни та гонки озброєнь, лише через два роки після закінчення Другої світової війни. Спочатку художник думав про використання символу урану, проте врешті-решт зупинився на зображенні годинника зі стрілками, що завмерли за 7 хвилин до опівночі.

Організація продовжила використовувати зображення годинника для наступних обкладинок, коригуючи розташування стрілок залежно від того, наскільки світ наблизився до катастрофи. У 2009 році Бюлетень припинив своє друковане видання, але годинник, як і раніше, оновлюється раз на рік на його сайті.

Хто визначає час

Спочатку рішення про переведення стрілок годинника ухвалював редактор бюлетеня Юджин Рабинович. Однак після його смерті 1973 року цей обов'язок узяла на себе Рада з питань науки та безпеки, до якої увійшли експерти в галузях ядерних технологій і кліматологи. До слова, за останні роки до Ради входили 13 лауреатів Нобелівської премії.

Коли світ був найближче до катастрофи

Минулого 2023 року стрілки Годинника Судного дня максимально наблизилися до півночі — вони застигли за 90 секунд до "кінця". На думку експертів, саме в цей момент світ опинився в "безпрецедентній небезпеці".

Тоді одними з причин наближення катастрофи експерти назвали повномасштабне вторгнення Росії на територію України, а також погрози РФ застосувати ядерну зброю проти України та країн-союзників. Ще однією вагомою причиною наближення кінця світу вчені назвали зміну клімату, з якою зіткнулося людство.

Коли світ був найдалі від катастрофи

Цей момент настав 1991 року, після закінчення Холодної війни. Тоді стрілки годинника були встановлені на позначці 17 хвилин до опівночі.

Що покажуть стрілки Годинника Судного дня у 2024 році

Дослідники вважають, що 23 січня стрілки Годинника Судного дня не досягнуть опівночі, оскільки це означало б, що людство перебуває на межі повного самознищення. Водночас експерти вважають, що він наблизиться до опівночі ще більше, оскільки війна в Україні не закінчилася, водночас у світі з'явилося більше гарячих військових точок.

Крім того, у 2007 Бюлетень почав враховувати у своїх прогнозах і наслідки зміни клімату. На жаль, 2023 рік уже офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, а вчені навіть заявили, що просто червоного вже недостатньо для позначення спеки на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що Годинник Судного дня попереджає, що на світ чекає катастрофа у 2024 році.