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Найповніший у світі: вчені із Шотландії відновили унікальний артефакт часів Римської імперії

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Фото: Duncan McGlynn/National Museums Scotland | Дослідники змогли відновити латунний налокітник часів Римської імперії, знайдений у Шотландії

Дослідники змогли відновити латунний налокітник часів Римської імперії, знайдений у Шотландії. Цей артефакт належав елітному воїну тих часів.

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Завдяки роботі Національного музею Шотландії (NMS) в Единбурзі вдалося відновити дивовижну пам'ятку історії — латунний налокітник, який мав би прикривати руку з мечем елітного римського воїна. Налокітник, що нагадує пазл із понад 100 фрагментів, знайшли у Тримоніумі, римському фортовому комплексі в Шотландії, пише the Guardian.

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Виготовлений у ІІ столітті, він вирізняється своїм унікальним дизайном із латунними смужками, що накладаються одна на одну, як луска броненосця. Що справді вражає, так це те, що це найповніший з трьох відомих зразків такого обладунку з усієї Римської імперії.

В епоху, коли більшість налокітників були залізними, використання латуні для цього виробу було не лише функціональним, але й символом престижу. Доктор Фрейзер Хантер, головний куратор доісторичної та римської археології NMS, пояснює: "Він би виблискував золотом і виглядав би абсолютно вражаюче, коли б він його носив".

Вперше знайдений у 1906 році Джеймсом Керлом у форті Тримоніум, артефакт залишався таємницею для дослідників впродовж десятиліть. Спочатку вважалося, що це нагрудний і плечовий захист, але його справжнє призначення як налокітника було визнано лише в 1990-х роках.

Доктор Хантер припускає, що цей налокітник, ймовірно, належав високопоставленому центуріону і був важливим елементом захисту. Масштабний дизайн не лише забезпечував захист, але й передавав статус на полі бою. "Ваша права рука була повністю захищена", — зазначає Хантер, акцентуючи на стратегічній перевазі, яку давав налокітник.

Процес реставрації, проведений консерватором артефактів NMS Бетан Брайан, був нелегкою справою. Описаний як "надзвичайний виклик і праця любові", він зайняв близько трьох тижнів, щоб зібрати фрагменти воєдино. Попри крихітні шматочки і навантаження на очі та мозок, в результаті вийшов чудово збережений артефакт.

Історія цього артефакту також проливає світло на повсякденне життя у форті Тримоніум. Налокітник знайшли у штабі форту, що слугував одночасно кімнатою для інструктажу офіцерів та майстернею для ремонту військового спорядження.

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Тепер знахідка буде виставлена на майбутній виставці Британського музею, присвяченій життю в римській армії. Раніше артефакт розділили: одна частина була виставлена ​​протягом 25 років у NMS, а іншу позичив Музей Тримоніуму.

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