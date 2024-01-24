Зміни клімату роблять хвилі-вбивці сильнішими: одна з них зруйнувала військову базу США (відео)

Величезна хвиля неймовірної сили обрушилася на острів, де розташована американська військова база, — вода буквально змітала все на своєму шляху.

Related video

Жахливі кадри циркулюють у соціальних мережах: на відео видно, як величезна хвиля-вбивця обрушилася на військову базу США на Маршаллових островах. Сила потоку води виявилася настільки великою, що буквально змітала все на своєму шляху — зокрема вікна та двері, пише Futurism.

На кадрах видно, як потоки води буквально виривають вікна та зривають двері з петель. Також потоки збивали з ніг людей, а тому їм довелося шукати безпечні місця, де вода не могла б їх дістати. Співробітники військової бази, у яких було достатньо часу, щоб сховатися, залізлина столи, щоб їх не змило хвилею.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що район, де розташовується військова база, надзвичайно вразливий до підвищення рівня моря, спричиненого зміною клімату. Раніше вчені також виявили зв'язок між кліматичною кризою, глобальним потеплінням і хвильовими повенями, які, імовірно, ставатимуть лише сильнішими. Хвильові повені можуть бути вельми небезпечними, оскільки впливають на місцеву інфраструктуру та запаси прісної води.

У результаті вчені дійшли висновку, що зміна клімату, як мінімум, частково стала причиною цього жахливого інциденту "нападу хвиль". Острів Рой Намюр, на якому розташована військова база, сильно постраждав від кількох величезних хвиль увечері 20 січня. Пізніше в Мережі з'явилося відео інциденту.

За словами місцевого інструктора з водного плавання і торгового моряка Еріка Хенсона, те, що відбувалося на острові, являло собою комбінацію вітру, припливів і напрямку хвиль. Він також заявив, що насправді все могло бути значно гірше. На щастя, представники військової бази заявили лише про постраждалих із легкими травмами, серйозних ушкоджень не було завдано людям.

Водночас за словами командувача гарнізоном і колишнього астронавта NASA Ендрю Моргана, унаслідок пошкодження постраждали житло для персоналу, їдальня і театр, люди отримали лише легкі травми. Він також додав, що це був "один із найскладніших періодів" за всю історію військової бази.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільшу "хвилю-вбивцю" за всю історію.