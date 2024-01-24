Нарешті знайдено могили батька, брата і сина Александра Македонського: де вони поховані (фото)

Розкопані у 1977 році, ці могили, які зараз є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, були предметом наукових суперечок.

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Після багатьох років дебатів і розбіжностей дослідники успішно ідентифікували осіб, похованих у трьох стародавніх гробницях, пов'язаних з родиною Александра Македонського. Розташовані у Великому кургані Вергіна на півночі Греції, ці могили містять останки батька, мачухи, зведених братів і сестер та сина Александра, а також обладунки та особисті речі самого Александра, пише IFLScience.

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Розкопані у 1977 році, ці поховання, які зараз є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО, були предметом наукових суперечок. Однак, попри те, що ніколи не існувало сумнівів у тому, що поховані кістки належали близьким родичам Александра, вчені майже пів століття сперечалися про те, хто саме лежить у кожній могилі.

Щоб з'ясувати, хто є хто, автори дослідження поєднали остеологічний аналіз, макрофотографії, рентгенівські знімки та анатомічні розтини стародавніх останків з історичними джерелами з античного минулого.

Фото: Вікіпедія

Дослідження показало, що в Гробниці І знаходилися кістки чоловіка з травмою коліна, жінки та новонародженого немовляти, якому на момент смерті було всього кілька днів або тижнів. Фахівці стверджують, що чоловік — це цар Македонії Філіпп II, батько Александра, відомий своєю характерною кульгавістю. Малий вік немовляти збігається з історичними даними про вбивство Філіппа в 336 році до н. е., організоване його попередньою дружиною Олімпіадою, матір'ю Александра.

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Всупереч попереднім уявленням про те, що Філіпп II міг перебувати в Гробниці II, це дослідження виключає таку можливість через відсутність немовляти і відсутність ознак фізичної травми на скелеті чоловіка. Натомість Гробниця II ідентифікується як місце спочинку Адеї Еврідіки, "жінки-воїна" і дружини зведеного брата Александра, царя Аррідея, на основі скелетних свідчень про надмірну їзду верхи на коні.

"Завдяки стародавнім зображенням і описам, деякі вчені припустили, що деякі предмети в Гробниці II, такі як обладунки, належали Александру Македонському, що можливо тільки в тому випадку, якщо це гробниця Аррідея, а не Філіппа II", — пишуть автори дослідження.

А тому ці останки визначають як останки "набагато менш значного брата Александра" і його досить важливої дружини-воїна. Нарешті, автори дослідження не знаходять причин ставити під сумнів давнє припущення, що Гробниця III містить останки Александра IV, сина-підлітка Александра Македонського.

"Ці висновки спростовують традиційні припущення про те, що Гробниця II належить Філіппу II", — кажуть вони.

Раніше Фокус писав, що вчені знову знайшли гробницю бронзового віку на узбережжі Ірландії, яка вважалася загубленою майже 200 років.

Також ми писали про масивні укріплення, знайдені довкола оазису Хайбар в Аравійській пустелі. Вчені вважають, що стіни було побудовано у бронзовому віці, проте точне призначення залишається невідомим.