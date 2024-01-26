Жодного натяку на радість. Ознаки клінічної депресії можна розгледіти в очах людини

Нове дослідження показує, що млявість і пригніченість буквально читаються в очах людей, які страждають на клінічну депресію.

Related video

Коли нам пропонують грошову винагороду, в нашому мозку, як правило, спалахують шляхи винагороди — приблизно через 6 секунд наші зіниці розширюються в передчутті. Однак нове дослідження показує, що це почуття передчуття винагороди майже повністю відсутнє у людей з клінічною депресією, пише Science Alert.

Команда з Інституту психіатрії Макса Планка в Німеччині провела нове дослідження, в якому взяли участь 40 осіб з немедикаментозною депресією і 31 здорова людина. Реципієнтів попросили виконати 30 спроб виконання трьох різних завдань на комп'ютері, водночас учені вимірювали розмір їхніх зіниць за допомогою айтрекера всередині апарату МРТ.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час кожного завдання екран комп'ютера сигналізував, чи існує можливість фінансової винагороди, а потім учаснику пропонували відповісти після спалаху світла. Якщо людина встигала першою відповісти, на екрані комп'ютера відображалася нагорода в 1 євро.

Дослідження виявило кореляцію між розширенням зіниць і симптомами депресії Фото: Scientific Reports

Результати попередніх досліджень показують, що приблизно кожна десята людина у світі страждає на депресію, проте вчені досі не змогли виявити біомаркерів, які б свідчили про наявність захворювання. Як правило, для діагностики використовується поведінкова оцінка.

Тепер учені вважають, що відстеження погляду може бути корисним для визначення клінічної депресії у людей, а також для моніторингу реакції під час лікування. Результати свідчать про те, що чим більше симптомів апатії спостерігалося у реципієнтів, тим менше розширювалися їхні зіниці, коли їм пропонували грошову винагороду. За словами першого автора дослідження Енді Брендлера, найбільше зниження реакції спостерігалося у пацієнтів, які більше не могли відчувати задоволення і повідомляли про втрату енергії.

В одному завданні учасникам було дано шість секунд на те, щоб очікувати фінансової винагороди. У двох інших завданнях можливості отримати нагороду не було Фото: Scientific Reports

Зазначимо, що розширення зіниць є частиною реакції нервової системи на стрес або хвилювання. Ця реакція спрацьовує, коли частина стовбура головного мозку людини виробляє нейромедіатор норадреналін. На жаль, у людей з клінічною депресією спостерігається ангедонія — почуття емоційної притупленості та відсутності радості, а тому зіниці не розширюються. Тепер учені вважають, що це може свідчити про те, що ця схема в мозку в людей із депресією, ймовірно, пошкоджена.

Зазначимо, що ще 2018 року вчені виявили, що очікування грошової винагороди призводить до розширення зіниць учасників. До слова, нинішнє дослідження фактично є повторенням дослідження 2020 року — вчені змогли підтвердити результати попередньої роботи колег.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, що поезія ефективно бореться з психічними захворюваннями.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.