Прихована депресія: виявлено новий тип захворювання, що не піддається лікуванню

Когнітивні порушення під час депресії більше не є її побічним ефектом, і завдяки цьому відкриттю, 27% відсотків людей, на чию частку припадає цей тип недуги, можуть отримати надію на ефективне лікування.

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Нещодавно виявлений тип депресії може змінити методи її діагностики та лікування, що може принести полегшення тим, кому не допомогли наявні методи лікування. Цей підтип депресії був виявлений дослідниками зі Стенфордського медичного інституту і насамперед пов'язаний з когнітивними труднощами, такими як нездатність планувати майбутнє, відсутність самоконтролю, погана концентрація уваги і багато іншого, пише New Atlas.

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Цей тип когнітивних порушень і раніше пов'язували з депресією, але це дослідження показує, що приблизно для 27% людей, які страждають на захворювання, ці труднощі є основною проблемою. Це близько п'яти мільйонів осіб в одні тільки США, чия депресія, можливо, не піддається адекватному лікуванню наявними ліками, які спрямовані в основному на різні симптоми.

Депресія може виглядати по-різному у різних людей, тому дуже важливо знайти спільні риси, які можуть допомогти в точнішій діагностиці та лікуванні підтипів цього стану. Зазвичай призначаються ліки від депресії, такі як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), які насправді не допомагають при когнітивній дисфункції.

Дослідники працювали з більш ніж тисячею дорослих людей з нелікованою депресією, призначаючи їм один із трьох поширених антидепресантів і стежачи за їхніми успіхами протягом восьми тижнів. Вони об'єднали самозвіти з когнітивними тестами і скануванням мозку, щоб створити повну картину їхньої депресії.

Дослідження показало, що 27% учасників мали більш серйозні когнітивні порушення та меншу активність у певних ділянках мозку. Вони також показали найменше поліпшення від прийому антидепресантів.

Це дослідження є важливим кроком на шляху до більш персоналізованого лікування депресії. Наразі її лікування може бути до певної міри грою в угадайку, коли лікарі покладаються на спостереження і звіти пацієнтів для ухвалення рішення про стратегію лікування. Це дослідження пропонує потенційний інструмент для більш точної діагностики та лікування депресії, особливо цього недавно виявленого підтипу.

Вони планують вивчити альтернативні методи лікування, як-от транскраніальна магнітна стимуляція (ТМС), когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) та інші ліки, які були ефективними під час лікування подібних когнітивних порушень, як-от синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ).

Транскраніальна магнітна стимуляція — це неінвазивна процедура, в якій використовуються магнітні поля для стимуляції нервових клітин мозку. Зазвичай її використовують для лікування депресії, коли інші методи лікування не дали результатів. Під час сеансу ТМС електромагнітна котушка прикладається до шкіри голови пацієнта в районі чола. Електромагніт подає магнітний імпульс, який стимулює нервові клітини в ділянці мозку, що бере участь у контролі настрою і депресії.

Когнітивно-поведінкова терапія, — це поширений вид розмовної терапії (психотерапії), коли пацієнти працюють із консультантом із психічного здоров'я в структурованій формі протягом кількох тижнів. Мета КПТ — усвідомити неточні або негативні моделі мислення, щоб ви могли чіткіше сприймати складні ситуації та реагувати на них ефективніше. Цей метод часто використовується для лікування цілої низки захворювань, включно з депресією, тривожними розладами і фобіями, і може озброїти пацієнта інструментами для управління шкідливими шаблонами мислення, тим самим покращуючи якість його життя.

Цікаво, що ділянки мозку, уражені при цьому підтипі депресії, збігаються з ділянками, ураженими при СДУГ. Це ще більше зміцнює зв'язок між когнітивними труднощами та депресією, відкриваючи нові шляхи для досліджень і лікування.

Провідний автор дослідження, лікарка Лора Хак, сподівається, що їхнє дослідження допоможе полегшити страждання, викликані підходом до лікування депресії методом проб і помилок. Виявляючи й усуваючи специфічні симптоми кожної людини, вони прагнуть забезпечити більш ефективне та індивідуальне лікування, даючи надію тим, хто насилу намагається знайти полегшення від цієї небезпечної та невблаганної недуги.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

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