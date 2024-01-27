Венера спалахнула зеленим світлом: подібне спостерігали лише кілька разів в історії (фото)

Фотографу зі Швеції вдалося зафіксувати рідкісне атмосферне оптичне явище.

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У Швеції фотограф зафіксував дуже рідкісне явище, коли Венера спалахнула зеленим світлом, що вважається унікальним атмосферним оптичним явищем, пише DailyMail.

Пітер Розен хотів сфотографувати Венеру і Місяць, що сходить над Стокгольмом, але натомість став свідком рідкісного зеленого спалаху, який фіксувався лише кілька разів в історії.

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Зелені спалахи з'являються через світло, що відбивається від земної атмосфери, як призма. Вони виникають тільки в холодні і ясні ночі, оскільки свіже і холодне повітря дозволяє світлу розсіюватися.

Для того, щоб сфотографувати такий спалах, знадобиться високошвидкісна камера з хорошим збільшенням. Робить серійну зйомку Венери, можливо, вдасться зафіксувати справді захопливий момент.

Розен також підкреслює, що йому вдалося зафіксувати зелений спалах через сильний холод, який все ще сковує південну частину Швеції. Зелений спалах, за його словами, з'явився, коли Венера перебувала під кутом, близьким до горизонту Землі.

За такого збігу обставин атмосфера Землі працює як призма, розділяючи біле світло на червоне, зелене, жовте, помаранчеве і синє. Якби наша атмосфера була абсолютно чистою і без будь-яких забруднень, фотограф би побачив спалах синього кольору, а не зеленого.

Але оскільки повітря на Землі містить забруднювальні речовини, другий колір, що відбивається, — зелений.

Іншим разом зелена Венера була зафіксована фотографом Коліном Леггом у 2017 році. Також у 2018 році зелений спалах Венери побачив у Римі фотограф Паоло Пальма. Він використовував свій смартфон, піднісши його до окуляра 12-дюймового телескопа зі збільшенням у 76 разів.

Знімок зеленого спалаху Венери, зроблений Паоло Пальма Фото: Paolo Palma

"Планета перебувала дуже низько над горизонтом, і її світло виглядало як довгаста бульбашка з червоним, помаранчевим, жовтим і зеленим полум'ям. Коли ж Венера зникла за горизонтом, то її останній промінь був зеленого кольору", — каже Пальма.

Попри те, що таких спалахів було зафіксовано кілька, останній знімок Венери Розеном, ймовірно, найкращий з усіх наявних.

Нагадаємо, вчені назвали основні факти про атмосферу Венери. Атмосфера Венери стала причиною появи екстремальної версії такого самого парникового ефекту, який спричиняє зміну клімату на Землі.