Звідки взялися величезні чорні діри в ранньому Всесвіті, яких не повинно бути: знайдено відповідь

Наявність надмасивних чорних дір у найбільш ранні епохи існування Всесвіту поставила вчених у глухий кут. Але тепер з'явилася теорія, яка це пояснює.

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Учені вже кілька років намагаються розгадати одну загадку Всесвіту: яким чином у найбільш ранні епохи існування космосу з'явилися надмасивні чорні діри? Для того, щоб вирости до величезних розмірів, їм знадобилися б сотні мільйонів, а може й мільярди років. Але ці чорні діри існували так рано, що їхню появу намагаються пояснити астрономи. Автори нового дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, пропонують свою теорію, яка полягає в тому, що для створення надмасивних чорних дір потрібні вибухи великої кількості маленьких чорних дір, пише Live Science.

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Численні спостереження за космосом, особливо за допомогою космічного телескопа Вебб, надали вченим незаперечні докази того, що в ранньому Всесвіті було багато чорних дір з дуже великою масою.

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Чорні діри астрономи не можуть побачити напряму, а тому проводять спостереження за квазарами. Це найяскравіші об'єкти в космосі, які створюються надмасивною чорною дірою, коли та дуже активно поглинає матерію. Коли матерія нагрівається, то виділяється величезна кількість енергії, тому світло квазарів може перекрити світло всіх зірок їхніх рідних галактик.

Відомо, що найстаріший відомий квазар існував, коли Всесвіту було лише кілька сотень мільйонів років. Це означає, що в цей період існували і надмасивні чорні діри. Але це суперечить нинішньому розумінню того, як формуються і ростуть галактики.

Численні спостереження за космосом, особливо за допомогою космічного телескопа Вебб, надали вченим неспростовні докази того, що в ранньому Всесвіті було багато чорних дір з дуже великою масою Фото: NASA

Астрономи зараз знають, що для створення чорної діри необхідно, щоб померла дуже масивна зірка. Але в цьому випадку з'являється чорна діра зоряної маси, яка важча за Сонце всього в кілька разів. Щоб з'явився квазар, чорна діра повинна мати масу в мільйони разів більшу за масу Сонця.

Але квазари існували так рано в історії Всесвіту, що для формування надмасивних чорних дір просто не вистачило б часу. Тобто минуло надто мало часу, щоб перші зірки померли, перетворилися на маленькі чорні діри, а потім останні злилися із собі подібними об'єктами і сформували надмасивну чорну діру.

Автори нового дослідження вважають, що, можливо, появі величезних чорних дір сприяли крихітні чорні діри. Вчені вважають, що фізика в ранньому Всесвіті дозволила з'явитися величезній кількості крихітних чорних дір із хмар водню, які стиснулися під дією гравітації. Але всі вони швидко зникли внаслідок випаровування за рахунок випромінювання Гокінга. Але водночас вони виділяли багато тепла, щоб утримувати величезні хмари водню від поділу на частини і перетворення цих згустків матерії на зірки. Вчені вважають, що через це гігантські газові хмари в дуже ранньому Всесвіті повільно стискалися і перетворювалися одразу ж на надмасивні чорні діри. Таким чином етап появи і смерті зірок був пропущений.

Нова теорія цікава тим, що під час пояснення існування надмасивних чорних дір у ранньому Всесвіті вчені не використовують додаткові, невідомі сили природи.

Вчені продовжать своє дослідження і хочуть створити більш точне моделювання умов у дуже ранньому Всесвіті, щоб довести, що гігантські чорні діри могли з'явиться таким чином. Також автори дослідження хочуть використати космічний телескоп Вебб, щоб знайти явища в космосі, які підтверджують їхню теорію.

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