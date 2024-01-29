Еволюція збожеволіла. Усього за 16 000 років у найбільшому озері Африки три види риб створили 500 нових

Дослідження показує, що гібридизація і генетичне перероблення призвели до вибухового зростання різноманітності цихлід в озері.

Related video

Озеро Вікторія є найбільшим в Африці та відносно молодим — йому всього 16 000 років. Однак за цей крихітний, з точки зору геології, період часу тут встигло еволюціонувати близько 500 різних риб-цихлід, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найдивовижнішим у цій історії видається те, що цей вибух розмаїття стався насамперед завдяки гібридам, народженим у результаті міжвидового схрещування. Під час дослідження команда з Бернського і Кембридзького університетів, а також Інституту Веллкома Сенгера виявила в озері 500 абсолютно нових видів риб, які утворилися тут за останні 16 000 років. Ба більше, вчені з'ясували, що всі вони походять лише від трьох ліній цихлід, які прибули в озеро Вікторія, коли воно наповнилося після сильної посухи. Зазначимо, з точки зору еволюції це сталося надзвичайно швидко.

За словами першої авторки дослідження та керівниці групи Джоани Маєр, сьогодні в озері вчені виявили понад 500 видів цихлід. Детальніший аналіз показав, що вони, ймовірно, походять від трьох ліній, які зустрілися в озері, в якийсь момент гібридизувалися, а потім об'єднали свої генетичні варіації та створили величезну кількість гібридів, які згодом перетворилися на різні види.

Маєр також зазначає, те, що сталося в озері Вікторія з погляду еволюції — "просто безумство". Зазвичай для розвитку нового виду потрібно понад мільйон років, проте цього разу знадобилося всього 16 000 років, щоб на Землі з'явилося відразу понад 500 нових видів.

Команда досліджувала озеро і виявила, що сьогодні цихліди процвітають в озері Вікторія і займають майже всі доступні ніші. Місцеві мешканці також відрізняються один від одного формами, розмірами, кольорами і формами. Маєр зазначає, що всі види в озері Вікторія абсолютно різні: одні зішкрібають водорості, інші харчуються зоопланктоном, треті являють собою вищих хижаків, які полюють на іншу рибу.

Досі незрозуміло, як саме це сталося, проте команда припускає, що винна в усьому каламутність води, в якій уперше опинилися цихліди: вони не могли розрізняти кольори одна одної, а тому їм було складно ідентифікувати види. У результаті, на думку команди, стався "фестиваль гібридизації".

Не менш цікаво виглядає і те, що успішна гібридизація цихлід у найбільшому озері Африки кидає виклик одному з найстаріших припущень про еволюцію: два різні види не можуть відтворюватися і створювати плідне та життєздатне потомство. Простими словами, гібриди озера Вікторія мали б стати еволюційним глухим кутом, проте все сталося зовсім навпаки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше виростили гібрид мавпи й людини.