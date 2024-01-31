Дев'ять культур Європи льодовикового періоду: вчені розкрили таємниці прикрас граветів (фото)

Учені дослідили артефакти зі 112 археологічних пам’яток, щоб зрозуміти, як з’явилися різні варіації орнаменту прикрас граветського періоду. У процесі дослідження археологи виявили дев’ять культурних кластерів.

Related video

Археологи з Університету Бордо дізналися, як прикрашали себе давні європейці між 34 000 і 24 000 роками тому. У своєму дослідженні вчені зібрали повну базу даних особистих прикрас граветського технокомплексу, знайдених по всьому континенту, що проливає світло на різноманітні культури, які існували в той час, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Понад 140 000 років люди прикрашали своє тіло, починаючи з таких простих предметів, як мушлі. Близько 45 000 років тому стався вибух різноманітних прикрас, зокрема намиста з кісток, мушель, слонової кістки та каміння. Це ознаменувало появу ювелірних прикрас як важливого культурного маркера, що передає інформацію про групову приналежність і соціальний статус.

Дослідники прагнули розгадати таємницю, що оточувала варіації стилів орнаменту. Деякі вчені стверджували, що ці відмінності зумовлені лише географічною відстанню, припускаючи, що культури були ізольовані обмеженими засобами пересування, доступними в той час. Інші стверджували, що певну роль відігравали такі фактори, як мова, навколишнє середовище та етнічна приналежність.

Розташування граветських культурних осередків на карті сучасної Європи (рівень моря в той час був на 100 метрів нижчим) Фото: Baker et al., Nature Human Behavior 2024

Щоб перевірити ці теорії, провідний автор дослідження Джек Бейкер зібрав велику базу даних зі 112 археологічних пам'яток. Мушлі, що становлять 79 прикладів, були найпоширенішими прикрасами, причому деякі з них, можливо, походять з глибини континенту. Однак більшість, найімовірніше, були привезені з прибережних районів, що виділяє здатність граветських людей долати значні відстані.

Всупереч думці, що географічна відстань була єдиним фактором, що визначав варіації орнаменту, дослідники виділили дев'ять окремих культурних кластерів на основі схожості знахідок. Три кластери були пов'язані з місцями поховань, а шість — з місцями проживання.

Дослідження виявило культурні відмінності, такі як практика поховань у Східній Європі, що існувала протягом раннього та середнього граветських періодів, але, здається, припинилася пізніше. Натомість в Італії поховання з'явилися лише в середньому та пізньому граветських періодах, що свідчить про динамічний культурний обмін.

Дослідники зазначили, що граветські мисливці-збирачі дотримувалися культурних конвенцій при виборі особистих прикрас, що вказує на слабку проникність культурних кордонів між групами.

Важливо

Вічні обійми: вчені розкрили деталі спільних поховань культури дзвоноподібних келихів (фото)

Попри нещодавню можливість виділення ДНК з людей льодовикового періоду, дослідження демонструє, що самі по собі генетичні докази не можуть повністю пояснити багате культурне розмаїття давньоєвропейських суспільств граветського періоду.

Раніше Фокус писав, що знайшли вчені на єдиному заселеному острові Чорного моря.

Також ми розповідали про вперше виявлену тріумфальну арку, присвячену правителю Римської імперії.